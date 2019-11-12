當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，飛來一隻黑面琵鷺，地點就在當年西伯利亞小白鶴到訪的地方，地方人士欣喜，但因只有一隻，研判是落單到此處，活動力很好，目前在各田區四處覓食，希望外界不要干擾牠。

金山民眾賴建興經常到處拍攝風景、生態美照，他說，昨天清晨他在金山清水農地的蓮花田拍到一隻黑面琵鷺，還和當地的小白鷺，及另一隻嬌客反嘴鴴一起在農地覓食，這隻黑面琵鷺屬於亞成鳥的幼鳥。金山是候鳥必經之地，目前牠在各田區間四處覓食活動。

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賴建興表示，黑面琵鷺活動多是整群行動，因目前只有發現一隻，研判是落單的，落單原因很多，可能是天氣或者體力等因素，因屬一級保育類，希望外界不要干擾。發現的地點就是當年西伯利亞小白鶴出現的地方，顯示自然環境好，大家一起保護嬌客的到訪。

金山小白鶴2014年12月在金山清水農地被發現，是一隻迷路飛到台灣的西伯利亞白鶴亞成鳥，受到保育人士及單位的照顧，停留到2016年5月飛離，曾引發各界關注。