太陽花學運北市警局遭判賠 柯文哲憂成判例

2019-11-12 17:02 中央社 台北12日電



太陽花學運台北地院日前認定北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 太陽花學運行政院驅離案，台北市警局遭判賠百萬元，台北市長柯文哲今天表示，盼歷史事件早日結束，但對警方而言，後續還有幾十個案子，擔憂此案成判例。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。

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太陽花學運期間，群眾在行政院前靜坐遭驅離案，一審台北地院採信前立委周倪安等10人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，日前判北巿警局應賠周等10人，共新台幣111萬餘元。

台北市警察局長陳嘉昌日前在台北市議會備詢時曾表態，此案會上訴。

社民黨市議員苗博雅質詢時指出，北市沒有上訴必要，除非認為法院判錯，否則為了政治理由而上訴，不是台北市要的進步價值，她看完判決書，並未禁止警方強制驅離非法集會遊行，只是要符合比例原則，而非報復、洩憤的攻擊。

對此，柯文哲表示「可以接受」，並重申太陽花學運於他而言是歷史事件，盼能早日結束，「彼此一直再角力下去，也不曉得怎麼辦」，對警方而言，後續還有幾十個案子，若不上訴，擔憂此案成判例。

苗博雅要求，若北市府要上訴，在向法院提出上訴理由狀時應同步公告於台北市政府官網，供社會大眾公評；陳嘉昌表示，會再與律師研究。

另外，苗博雅要求，警察局應於3個月內提出台北市集會遊行群眾活動警察強制力使用準則以及各種警械使用時機，陳嘉昌允諾辦理。