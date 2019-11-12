不屠宰、不拍賣、不定價 議員痛批畜產公司大肥貓
2019-11-12 16:43
攝影中心 記者杜建重
／台北即時報導
台北市議員林世宗今天在市政總質詢時爆料指台北畜產公司已成為「不屠宰、不拍賣、不定價」的三不畜產公司，早已喪失運銷秩序、調節供需、促進公平交易之功能。
林世宗表示，台北畜產公司在台北市禽肉品市場擔任的角色，竟然只是跟市府簽約家禽市場近700坪場地，然後提供場地給14條電宰線業者及52個禽肉行口買賣、3區批發市場作業，每年收取管理費3972萬及場地、設備租金1228萬擔任二房東，疑似圖利特定廠商，多年來不曾公開招標，只包給同樣廠商進駐。
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林世宗質疑，畜產公司不僅「不屠宰」，也不拍賣、不定價，每天的雞鴨價格，都是以養雞協會統一公告，畜產公司從場地建置提供到設備維護都是市府的資源，完全沒有議價空間或協商能力，市府卻放任畜產公司爽作二房東，還爛花行銷費、公關費，導致本業虧損連連，要求北市府立即改進。
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