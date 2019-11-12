影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭縣評選「有機茶王」今天出爐，得獎好茶經過DNA鑑定，屬於金萱茶品種，甘甜滑潤，帶著南瓜香氣及溫潤奶味，連評審都讚聲連連，每台斤售價2萬元起跳。

今年第三屆有機茶王得主是42歲的林立偉，他同時也是第一屆茶王。農委會茶業改良場文山分場長蘇彥碩表示，宜蘭下雨不好種茶，但今年參賽的26個茶樣都很不錯，難分軒輊，尤其茶王的品質非常好，香氣與滋味都很平衡，不苦澀，喝起來甘甜滑潤。

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林立偉是茶農第二代，承接父親的事業，他們尋適合的茶種，原以為挑到是2028品系的茶，抗病力強，但是經過茶業改良場協助以DNA鑑定，確認應該是2027品系，屬於金萱茶品種，有南瓜的香氣及溫潤的奶味。

林立偉10年前返鄉種茶，他說，爸爸以前採用慣行農法，既然要回來接手種茶，就要以有機種出安全的好茶，對自己傷害不會那麼大，對消費者健康也好，他從民國98年有機栽種，面積3.6公頃，前5年都賠錢，一直到土壤等栽種生態平衡後，才開始有獲利。

民國101年取得有機認證，林立偉堅持這條有機栽種的路是對的，他說，雖然要經常拔草，但由於不必噴藥，只要沒下雨的天氣，他可以馬上採收茶葉，不像有些噴過農藥的茶，即便是沒下雨，因為沒有過農藥安全期，一樣不能採收。

「我很幸運」，林立偉表示，有好天氣才能做出好茶，今年在採茶期間連下了好幾天的雨，幸好有2天放晴，他趕緊採收才能做出好茶。

此次評選出來的有機茶王每台斤售價2萬元，金質有機茶每台斤6000元，優質有機茶每台斤3600元。