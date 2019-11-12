議員揭露密會財團 柯文哲：朋友聚會

2019-11-12 16:47 中央社 台北12日電



民進黨台北市議員王世堅今天在市政總質詢時爆料，指台北市長柯文哲自己任內也有「新五大案」。記者杜建重／攝影 分享 facebook 民主進步黨籍台北市議員王世堅今天指出，台北市長柯文哲過往標榜公開透明，昨晚卻密會財團，質疑和台塑大樓都更案有關；柯文哲則說是台大時期的朋友聚會。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，王世堅質詢指出，柯文哲過去標榜公開透明、找回良心，結果在如此動人、正義凜然口號下，數年來多次密會財團，直指柯文哲昨晚又再度和財團密會約3小時。

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王世堅說，柯文哲多次密集和財團會面，彼此交心把酒言歡，直問柯文哲目的為何？因這些財團皆非普通市民，假若某天財團利益和市民利益有衝突時，柯文哲會站在哪一邊。

他表示，柯文哲昨晚密會的財團，4位大老闆當中，其中之一為國內數一數二的金控公司，且台塑集團和其有大筆金錢往來，質疑台塑集團居中說項，否則卡關多年的台塑都更案竟在柯文哲任內通過，質疑昨晚餐敘的目的。

王世堅質疑，柯文哲5年前說要和小市民站一起是喊假的嗎？其實過往就和財團是一夥的嗎？到底是站在市府利益還是財團利益，為何不是聆聽市民聲音，直批柯文哲是「嚴以律他、寬以待己」，如今還顧左右而言他，是心虛表現。

柯文哲表示，總統蔡英文有無和財團老闆吃過飯，認為不能以此標準處理問題，並說自己以前擔任台大醫生時就很多這種好朋友，昨天聚餐是由在台大時期所認識的朋友邀約。

對於過往是否就和財團一夥，柯文哲則回說「頭殼有問題（台語）」，認為議員此邏輯是有問題的，但隨後在議長提醒下收回前語。

柯文哲表示，不論對財團或是升斗小民，自己以前當醫生能選擇不看有錢的病人嗎，做市長若遇財團或企業有問題能不處理嗎。

雙方意見爭論不休，兩人最後則說，相關問題後續場外再討論。