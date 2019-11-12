王世堅諷造新五大案 柯文哲：亂打一通
民進黨市議員王世堅說，台北市長柯文哲打五大案無疾而終，反締造「新五大案」，包括台塑大樓都更案、大直北安段都更案等，批柯已成無是非、無價值、無感稻草人，被財團駕馭。
柯文哲說，不是所有都更案都是弊案，「如果每件事市長不知道就不能通過，那台北市什麼事情就不能做了？」並指王「會不會亂打一通」。
對此，台北市政府副發言人戴于文則嚴正聲明，市府的都更及都計案件秉持公開透明原則，皆有相關法規可依循，市府依法、依程序進行審查，可受各界檢視。
台北市議會今天下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。
王世堅質詢時指出，柯文哲2014年上任時力打五大案，最後卻無疾而終，而柯文哲上任5年來，也締造了自己的「新五大案」，包括位於敦化北路的台塑大樓都更案、大直北安段都更案、杭州南路與濟南路都更案、台北富邦銀行中山營業所由機關用地變更為商業用地以及京華城增加住宅使用，恐成豪宅基地等。
王世堅批評，柯文哲就如同無是非、無價值、無感的稻草人，已被野鳥識破，反而停到身上休息，「5隻野鳥就是新五大案的5個財團，棲息在你柯文哲身上，駕馭著你這無感的柯文哲，侵蝕我們台北的良田」。
王世堅也送上一尊身上停有5隻野鳥的稻草人給柯文哲，指柯文哲已被財團駕馭、擺佈。
王世堅說，台塑大樓建材堪用，也有地標性，用都更方式會有容積獎勵，但容積獎勵應用於老舊社區、安全結構與居住品質有問題的房子；而大直北安段都更案則是在山坡地興建25層大樓的高樓，且此處有4成土地所有權屬於財政局，旁邊不到4米的登山步道，市府還花千把萬協助拓寬，此案是柯文哲的「林肯大郡」。
他說，杭州南路與濟南路都更一案，建商僅擁有約4坪土地，其餘870坪屬於成功高中及中央政府的，卻讓建商駕馭全部，此案是柯文哲的「美河市」。
柯文哲則說，指控必須要有證據，若王世堅有發現任何不法，就應拿出來送政風處調查，並表示「這麼多案件，也沒有其他人在講，只有你一個人在講，我也覺得很奇怪」。
都更處長方定安答詢時表示，目前台塑大樓案還在劃定更新單元階段，還沒給予容積獎勵。
戴于文說，所有都更及都計案，市府均公平、公開、公正依相關法規接受申請及審議程序，審議過程中對於更新或都計案涉及公有地參與、山坡比、損鄰陳情、回饋比等相關議題均依法辦理。
他表示，京華城一案，今年10月25日已由京華城撤回，台北市都市計畫委員會決議不予審議。
柯文哲2014年上任後清查大巨蛋、美河市、松菸、三創和雙子星等過去的BOT案，並成立廉政委員會調查，稱為「五大案」。
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