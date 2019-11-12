影／「頭殻有問題」VS.「飯童」 柯、王議會互嗆
2019-11-12 16:29
攝影中心 記者杜建重
／台北即時報導
台北市議會今天進行議會總質詢，民進黨市議員王世堅爆料指出，台北市長柯文哲昨晚和企業老闆把酒言歡，質疑如果財團利益和市民衝突時，柯文哲要站在哪一邊？未料此番話讓柯文哲火大，立即用台語回嗆「你頭殼有問題」，柯文哲這句話也引爆王世堅的怒火，破口大罵柯文哲，除了要柯文哲「把話講清楚」，還要求質詢時間暫停，要議長陳錦祥出來主持公道。
坐在主席台上的陳錦祥一聽，隨即起身要求柯文哲不可以這樣子用詞，柯文哲聽完轉頭回應王世堅：「議長都這樣子說了，那我就認了」；柯文哲餘怒未消，繼續回嗆王世堅的發言表示，「你的邏輯有問題」，自己在當台大醫師時，就有很多這種朋友了，昨天的聚會是自己在台大就認識的朋友，大家只是來吃個飯。
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柯文哲一邊解釋一邊還不忘回罵王世堅「你就是偏執狂」，王世堅一聽火氣又上來，再次痛罵柯文哲：你有錢人的朋友這麼多，每個月和財團聚會，一次就是坐滿2、3個小時，根本就是一個「飯童」，專門陪吃飯的童子；柯文哲一聽，氣到用台語回擊「你嘛差不多啦」。
雖然柯文哲和王世堅兩人火氣都不小，用詞互嗆不甘示弱，但兩人一來一往的對話也帶來不少笑料，讓坐在台下備詢的官員笑到不行。
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