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機車族注意！北市這3路口機車事故最多 每年約50件

2019-11-12 15:53聯合報 記者郭頤／即時報導

經台北市交通警察大隊統計，今年1月至10月北市機車涉入事故件數共1萬9811件，其中「基隆路與羅斯福路口」、「中山北路與市民大道路口」和「西寧北路與鄭州路口」3路口連3年上榜事故熱區，3路口去年均發生約50件事故。警方說明，該3路口機車流量大，且機車動線較複雜，目前3路口均有設置疏導崗，盼提升路口處交通安全。

經警方106年1月至今年10月統計，2年多來「基隆路與羅斯福路口」共發生136件機車涉入事故，今年發生31件，是北市機車肇事路口榜首，而第2名的「中山北路與市民大道路口」則發生135件，今年27件，上述2路口幾乎是並列冠軍，第3名則為「西寧北路與鄭州路口」的109件，今年27件。

警方分析，由於「基隆路與羅斯福路口」為圓環路型，車輛交織情形複雜，加上該路口銜接通往永和的福和橋，機車流量大，導致意外事故發生比率較高。警方提醒，車輛進入圓環時應優先禮讓環內車，在車道變換時更應注意2側來車，查看照後鏡、擺頭確認。

至於「中山北路與市民大道路口」和「西寧北路與鄭州路口」，警方說明，由於忠孝西路禁行機車，許多西行機車會以市民大道和鄭州路作為替代道路，其中中山北路外側車道汽、機車共行，好發直行車與轉彎車碰撞意外，另西寧北路則因有大量機車自鄭州路左轉，要回到忠孝西路銜接忠孝橋，大量機車轉向導致車流情形較複雜。

進一步分析肇事原因，機車涉入事故肇因以「未依規定讓車」、「變換車道或方向不當」和「未注意車前狀況為主」為主；機車騎士自身肇因則以「未注意車前狀況為主」、「未依規定讓車」和「超速失控」為大宗。

警方呼籲，民眾駛入車流量較大路段，應提升駕車警覺性，尤其在車輛交織過程，應提早打方向燈，確認車側有無來車，並注意車輛行駛死角減速慢行，確保其他用路人的交通安全。

今年1月至10月北市機車涉入事故件數共1萬9811件，其中「基隆路與羅斯福路口」...
今年1月至10月北市機車涉入事故件數共1萬9811件，其中「基隆路與羅斯福路口」、「中山北路與市民大道路口」和「西寧北路與鄭州路口」3路口連3年上榜事故熱區。圖／聯合報系資料照
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