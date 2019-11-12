台北和平籃球館被當尾牙場所 柯文哲：場館多功能使用

2019-11-12 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



2017世大運結束後，台北和平籃球館、台北市網球中心就開放外界使用，不過民進黨台北市議員王世堅今下午在議會質詢時爆料，指和平籃球館自前年10月1日啟用以來，近1千天的日子卻只打了11場籃球賽，其餘被當作是法會、佈道會、直銷會、尾牙、春酒、新車發表會等場所，什麼活動都辦，就是不打籃球，痛批這叫做什麼籃球中心。

王世堅還說，不只是和平籃球館，網球中心也是掛羊頭賣狗肉，世大運結束後，只打了33場正式比賽，使用了150天，其餘就是被當作年終大掃除誓師大會、跆拳道比賽、里民大會、攝影展、中秋茄晚會等，這還叫做什麼網球中心。

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王世堅說，籃球中心前年開放使用以來，只打了11場比賽、用了43天，痛批實在有夠扯，外務這麼多，根本就是不誤正業，不能因為世大運結束後，就把這兩個場館當作棄嬰，一心認為眼不見為淨，要求一個月內提出檢討報告。

對此，台北市長柯文哲表示，場館要做多功能使用，不然使用率太低了；教育局長曾燦金則說，籃球館還是以籃球為核心，當時場館設計就是多功能的。