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時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市不動產代銷經紀商業同業公會去年贊助八里愛心教養院生張孜維，前往日本東京參加帕運地板滾球競賽；今年再度資助逆風劇團25萬元。理事長林談表示，劇團成員從被霸凌、加入幫派鬥毆、進少觀所到最後加入劇團，覺得非常有意義，會持續關懷贊助。

逆風劇團創立於2015年，成員都曾被社會貼上標籤，屬於高關懷對象，但他們創立逆風劇團，接觸藝術及戲劇獲得成長蛻變，別人可能放棄他們，但他們不會放棄自己。

劇團成員「老虎」表示，他國小遭霸凌而加入堂口，因鬥毆打架，在土城少觀所關2年，逆風劇團團長成瑋盛勸說他加入，讓他覺得受到關懷。「罐頭」說，他從小因父母離異，和媽媽分開8年，非常想念，團員們鼓勵他和媽媽見面，發覺媽媽已有新家庭，讓他重新思考自己未來，如今他就讀戲劇科系，希望朝演藝界發展。

「小易」說，國一時學校看見流氓覺得很酷，國二就加入，國中沒拿到畢業證書，因為當時正被關在土城少觀所。另外有一名從安置單位逃出的16歲少年加入劇團後，除了排戲，還在台北市饒河夜市賣湯餃。

成瑋盛表示，自己曾打架、混黑道，頻頻進出警察局。18歲那年與陳韋志、邱奕醇創立逆風劇團，以中輟、高關懷少年為主，希望透過戲劇導引回正軌，希望曾是社會阻力的學員，有一天能成為社會的助力。

林談表示，看到這群曾誤入歧途的孩子努力走回正軌，覺得值得全力資助，希望逆風劇團能持續努力，有一天像紙風車一樣發光發熱。社會局張張錦麗則期盼們孩子能夠翻轉人生，讓生命軌跡走向好的一面。

逆風劇團團長成瑋盛（後排中）率團員感謝新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林談...
逆風劇團團長成瑋盛（後排中）率團員感謝新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林談（後排左三） 資助。記者施鴻基／攝影
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新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林談（左二）、常務理事簡慶林（左一）代表捐...
新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林談（左二）、常務理事簡慶林（左一）代表捐贈25萬元給逆風劇團。記者施鴻基／攝影
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新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林談（左二）捐贈25萬元，由逆風劇團團長成...
新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林談（左二）捐贈25萬元，由逆風劇團團長成瑋盛（右二）代表接受。右一為社會局長張錦麗；左一為常務理事簡慶林。記者施鴻基／攝影
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