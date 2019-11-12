畜產公司去年虧損203萬元 議員痛批肥貓公司

2019-11-12 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



民進黨台北市議員林世宗調閱資料發現，四大公司之中的畜產公司，去年財報營業淨利竟然虧損203萬元，相較於北農的21億元營業收入，畜產公司居然只有5200萬元營業額，營業費用高達5403萬元，導致去年度公司營業淨利造成虧損。

林世宗說，進一步了解畜產公司在台北市禽肉品市場擔任的角色，竟然只是和市場簽約家禽市場近7千坪場地，然後提供場地給14條電宰線業者，另外還有52個禽肉行口買賣、3區批發市場作業，每年卻僅收取管理費3972萬元，以及場地、設備租金1228萬元擔任二房東，且多年來還不曾公開招標，一直都是包給同樣廠商進駐。

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林世宗說，畜產公司因為「不屠宰」，電宰線業者每殺一隻雞，就向攤商收取20元手續費，北市每年雞鴨年交易量高達1880萬隻，電宰業者年營業額高達3億7千萬元，但畜產公司卻只收管理費323萬元，而市府卻只收到10％、約32萬元，等於電宰一萬隻雞鴨，北市府只收到17元，這既沒有回饋到北市府，末端消費者也沒有便宜到，到底是圖利了誰。

林世宗還說，畜產公司不僅「不屠宰」，甚至也不拍賣、不定價，每天的雞鴨價格，都是以養雞協會統一公告，畜產公司完全沒有議價空間或協商能力。

林世宗質疑，畜產公司從場地建置提供到設備維護都是市府的資源，但卻放任畜產公司爽作案房東，還爛花行銷費、公關費，導致本業虧損連連，要求北市府改進。