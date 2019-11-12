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王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55攝影中心 記者杜建重／台北即時報導

台北市議會今天進行最後一次市政總質詢，民進黨台北市議員王世堅質詢時爆料，指柯文哲當初辦五大弊案，但自己任內也有「新五大案」，分別是台塑敦化北路都更案、正一建設的北安段都更案、正隆的杭州南路濟南路都更案、台北富邦銀行營業部都更案以及京華城用地變更案，王世堅在市長備詢台前放置稻草人，痛批柯文哲過去的信仰、理念全都崩壞，如今成了無知覺、無是非、無感、無價值的稻草人。

對此，柯文哲回嗆說，你要是覺得哪裡不法，看是要送政風、地檢處，隨便你送；依照你的標準，可能只有什麼事情都不做，變成稻草人你才滿意。

台北市議會今天進行最後一次市政總質詢，民進黨台北市議員王世堅質詢時在市長備詢台前...
台北市議會今天進行最後一次市政總質詢，民進黨台北市議員王世堅質詢時在市長備詢台前放置稻草人，痛批柯文哲過去的信仰、理念全都崩壞，成了無知覺的稻草人。記者杜建重／攝影
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民進黨台北市議員王世堅今天在市政總質詢時爆料，指台北市長柯文哲自己任內也有「新五...
民進黨台北市議員王世堅今天在市政總質詢時爆料，指台北市長柯文哲自己任內也有「新五大案」。記者杜建重／攝影
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