嘉縣藍營議員批民進黨同婚合法 質疑縣長行政不中立
2019-11-12 14:17
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣國民黨議員李國勝上午質詢，痛批民進黨不管公投結果765萬人反對同性婚合法，大法官會議執意通過同志婚合法，還同意高中生被記過可提行政救濟，另邱威傑參加高雄大港開唱，表演脫口秀說不雅言詞，縣府還請邱演講； 議員吳思蓉拿總統蔡英文與立委陳明文合照文宣品牙膏，質疑縣長翁章梁參加競選說明會，行政不中立。
李國勝播放同志台北街頭遊行；台北大學校慶學生扯國旗升彩虹旗，以及邱威傑參與大港開唱，表演脫口秀說不雅言詞影片，批大法官會議不管公投765萬民意反對，做出同志婚合法決議，少子化同志婚合法，讓人憂心國家亂，大法官會議還通過高中生不滿叼菸被記過，可提行政救濟，如此讓學校如何教育孩子。
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李國勝批邱威傑大港開唱脫口秀，口出「脫肛」、「幹」等不雅言詞，教壞年輕人，縣府還請邱演講，他說，民眾為倫理道德敗壞憂心忡忡，連行政院長蘇貞昌立法院都答不出四維八德，他要翁章梁回答什麼是四維八德。
吳思蓉手拿蔡英文與陳明文合照文宣品牙膏，質疑翁章梁參加下鄉競選說明會，是否請假用縣府名義動用公帑?她說，說明會送贈品有牙膏、藥布及包子等。翁章梁說，說明會是立委參選人主辦，不是縣府舉辦的說明會，他兼蔡英文競選總部主委受邀參加。
翁章梁正確說出四維八德，他表示，大法官會議決議相當於憲法，這是制度設計，軍人及學生特別權利義務關係，隨時代演進改變，他說，同志婚立專法未修民法，邱威傑脫口秀是年輕人次文化，邱以「呱吉」為名經營個人頻道，無黨籍當選北市議員，是人力發展所邀邱演講網路議題，他未參加演講。
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