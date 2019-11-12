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林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12聯合報 記者張曼蘋／即時報導

位於林口世大運選手村社會住宅1樓的「林口銀光咖啡館」今天開幕，這也是新北市第3間長照創新服務據點，新北市長侯友宜與新北市議員蔡淑君、黃林玲玲等人到場揭牌，侯友宜表示，開幕第一個月喝咖啡免費，且預計4年內要再打造16家長照站。

林口社會住宅由世大運選手村轉型，一共2500戶出租給小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等居住，另規畫服務中心、幼兒園、老人服務中心等，新北市衛生局將其中C區1樓空間作為銀光咖啡館使用，能提供社區內長照資訊整合、居家照顧、喘息、瑞齡學堂與生活照顧服務的「一站式服務」。

林口銀光咖啡館同時具復健、健身及閱覽功能的場域，由職能、物理治療師提供復健服務，長者來到這，也可以在專人陪同下挑戰重量訓練、銀髮體能訓練，而另一角則是讓長輩、兒童同桌喝咖啡、閱讀，享受一個美好的下午茶時光。

侯友宜今天到場體驗器材，表示，這裡是由一群專業職能、物理治療師與營養師，結合認證的主廚與咖啡師，運用過去在新北市長照機構、失智據點、瑞齡學堂、護理之家等，及配合衛生局首創全國的樂活健腦巴士偏鄉服務長者多年的經驗，不僅是陪伴照顧，也會安排多元有趣的職能活動，豐富長輩的生活。

侯友宜說，這裡的器材都是專為長輩設計，再加上有專業老師指導，讓長輩們可以知道自己哪個部分肌肉較衰弱，可以提早預防，也讓長者活得健康、活得快樂，預計未來4年內將再打造銀光食堂、銀光茶棧、銀光咖啡館等16家長照站，一處家庭照顧者及被照顧者喘息舒緩的據點，並藉社區內地利之便，成為青銀交誼的場所，讓長者融入社區。

新北市衛生局長陳潤秋說，首家板橋店在今年1月開幕，至今辦理22場喘息舒壓課程及銀髮講座、轉介73人接受長照2.0服務；第2家樹林站在6月開幕，共辦理32場講座、長照2.0服務轉介22人，咖啡館或茶棧都是長照複合式據點，可提供資源整合、銜接長照2.0等一站式服務，成為長者離家最近的第二個家。

林口銀光咖啡館今開幕，能提供社區內長照資訊整合、居家照顧、喘息、瑞齡學堂與生活照...
林口銀光咖啡館今開幕，能提供社區內長照資訊整合、居家照顧、喘息、瑞齡學堂與生活照顧服務的「一站式服務」。記者張曼蘋／攝影
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林口銀光咖啡館今天開幕，這也是新北市第3間長照創新服務據點，新北市長侯友宜與新北...
林口銀光咖啡館今天開幕，這也是新北市第3間長照創新服務據點，新北市長侯友宜與新北市議員蔡淑君、黃林玲玲等人到場揭牌。記者張曼蘋／攝影
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林口銀光咖啡館今天開幕，新北市長侯友宜今天也到場體驗九宮格。記者張曼蘋／攝影
林口銀光咖啡館今天開幕，新北市長侯友宜今天也到場體驗九宮格。記者張曼蘋／攝影
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林口銀光咖啡館今天開幕，這也是新北市第3間長照創新服務據點，同時具復健、健身及閱...
林口銀光咖啡館今天開幕，這也是新北市第3間長照創新服務據點，同時具復健、健身及閱覽功能的場域。圖／新北市衛生局提供
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林口銀光咖啡館今開幕，能提供社區內長照資訊整合、居家照顧、喘息、瑞齡學堂與生活照...
林口銀光咖啡館今開幕，能提供社區內長照資訊整合、居家照顧、喘息、瑞齡學堂與生活照顧服務的「一站式服務」。記者張曼蘋／攝影
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林口銀光咖啡館今天開幕，這也是新北市第3間長照創新服務據點，同時具復健、健身及閱...
林口銀光咖啡館今天開幕，這也是新北市第3間長照創新服務據點，同時具復健、健身及閱覽功能的場域。圖／新北市衛生局提供
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咖啡館長照侯友宜世大運選手村

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