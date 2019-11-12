打掉化糞池 新北266處公廁飄香不再臭熏熏

2019-11-12 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市超過400萬人口，為此增設許多公園、公廁及市民活動中心供民眾使用，但因汙水接管率低，造成多數公園、活動中心等長期使用下來易有臭味，為此，新北市水利局去年起研議接管事宜，預計明年將全數接管完成，讓民眾有更舒適的休憩空間。

水利局自2018年起積極與相關單位研討公園公廁及活動中心汙水接管事宜，經調查新北共有662處公園公廁及活動中心，其中，汙水管網可到達其266處，但2018年實際有進行汙水接管僅119處，接管率44％。

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水利局指出，增設公園及活動中心後，廁所的使用率大幅提升，但多數公園及活動中心的化糞池位於開放空間，長久使用下來容易散發臭味，化糞池露天的設置也造成民眾觀感不佳。

經過數次會勘、協調及進場施工後，預計在今年底可完成219處公園公廁及活動中心的汙水接管，目前已完成212處，僅剩汐止、八里、新店、樹林區共7處還在施工中，接管率達82％；剩下47處則將在明年4月底全數接管完成。