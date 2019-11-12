藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



根據藥師法規定，西藥販賣業者的藥品及其買賣，都應由專任藥師駐店管理，且無論是處方藥或是指示藥，都必須要有藥師正在藥局執業時方能取得。不過台北市議會公民參與政策委員會今上午公布調查結果，強調抽驗30家藥妝門市，只有10家門市有藥師在場，換句話說，藥師不在門市的情況高達66.7％。

此外，有20家門市藥師不在場，但仍有17家門市可以購買指示用藥；且市面上五大通路都是混合陳列販售指示用藥，也就是指示用藥和其他商品混雜陳列，部分藥妝品牌雖然在現場放置標示牌，公告藥師暫停執業，但民眾還是可以購買指示用藥。

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公民代表李五福表示，現場調查也發現，消費者和店內員工幾乎不清楚相關法規，且部分藥妝店的員工制服和藥師制服相當類似，導致民眾分不清楚到底誰是藥師。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治建議，可以用透明的罩子，在藥師不在的時候，將指示用藥先罩著，以避免民眾購買。

市議員楊靜宇質疑，北市有2200多家藥妝店和藥局，也有6千多名藥師和藥劑師，衛生局現行對藥妝店與藥局的稽查不是流於形式，否則豈會門戶洞開，要求衛生局應該要進行檢討，建議是否有必要建立神秘客稽查制度，好落實稽查效益。

李五福建議，應該要集中管理指示用藥，執業藥師駐店時間需要提前公告給消費者，另建立神秘客稽查制度，並加強社會大眾教育用藥觀念，後續也會持續抽查，好了解情況是否有所改善。

對此，北市府衛生局副局長李碧慧表示，會加強稽查，另要求業者做好自主管理，以及員工教育訓練，現行沒有神秘客稽查制度，未來是否要設置，會再研議，也考慮邀集公民團體一塊進行稽查。