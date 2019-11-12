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南門中繼市場通風系統太吵 新工處：音量已降低

2019-11-12 10:36聯合報 記者翁浩然／即時報導

北市南門中繼市場明天正式開幕，試營運期間發現的2樓通風系統噪音問題，新工處近半個月內已請廠商陸續增設變頻設備，昨天趁休市測試後，發現2樓餐飲區全通風馬達運轉時，原本區域內最高78.3分貝運作音量，約可降低到64.4分貝；不過，新工處表示，後續仍會在馬達旁增設吸音材料，讓環境音量更舒適。

原南門市場大樓配合捷運萬大線工程拆除改建，南門攤商10月17日起在中繼市場試營運，陸續發現天花板漏水、地板排水不通、水塔缺水、通風系統音量過大等問題，總算在營運期間逐步解決。

其中2樓通風系統音量過大問題，經新工處與廠商現勘討論後，評估出調降通風馬達轉速才能有效降低音量的結論，因此協調廠商新設變頻裝置，避免通風機全日全速運轉，音量過大，由於廠商引進國外料件需要1到2周時間，因此直到上周末才增設完畢，並於昨天實測音量。

新工處西區工務所主任羅馨宜表示，昨天實測通風系統全機運作情況發現，餐飲區最接近馬達的兩處角落，原本運作音量約74.9到78.3分貝不等，經過變頻設備調降轉速後，可降低到59.4到64.4分貝，音量明顯下降。

羅馨宜也說，原本在兩處角落要大聲說話才能與人對話，如今一般說話音量也能聽得到；不過，後續仍利用市場休息時間，在通風系統馬達周邊增設吸音材料，讓環境音量更舒適。

南門市場自治會長王銓國表示，很高興試營運出現的問題都已陸續在開幕前改善；明早早上9點半開幕，市場名攤都有開幕優惠慶，11點市場還會販售限量的南門開幕福袋500組，只要50元就可獲得價值超過200元的商品及紀念環保購物袋。

北市南門中繼市場明天正式開幕，試營運期間發現的2樓通風系統噪音問題，新工處已請廠...
北市南門中繼市場明天正式開幕，試營運期間發現的2樓通風系統噪音問題，新工處已請廠商增設變頻設備，昨實測後音量明顯降低。記者翁浩然／攝影
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