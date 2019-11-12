北市水燈節11月17日登場 星星水燈帶你體驗東南亞風情

2019-11-12 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



北市一年一度的水燈節將於本周日、11月17日下午，在錫口碼頭、彩虹橋畔登場，今年的水燈造型除了有東南亞傳統造型的水燈以外，還首度推出「星星水燈」，現場除了放水燈以外，還有東南亞異國美食等，讓民眾不用出國就可以體驗東南亞風情。

一年一度的水燈節11月17日在錫口碼頭、彩虹橋畔登場。今年除有傳統水燈外，還有星星造型水燈及東南亞異國美食，讓民眾不用出國就可體驗東南亞風情。邱瓊玉／攝影 分享 facebook

水燈節是泰國、越南等東南亞國家的重要傳統節慶，當地民眾習俗藉由放水燈來感謝水神及祈願，象徵裝載壞運氣的水燈隨流水飄走，越遠越好，水面上千萬盞燈火隨波搖曳，一直是不少觀光客出國必體驗的節慶活動之一，如今放水燈的活動，不只在曼谷，台北也看得到。

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北市府民政局表示，今年的水燈節將於17日下午3點登場，除了有越南傳統水燈、星星水燈外，還有異國美食體驗，總計規畫了3道異國美食，分別是越南夫妻糕、泰國山竹水，以及緬甸炸豆粉，搭配美食打造的場景，讓人有如置身異國街道。

此外，民政局今年也設計多個多元文化闖關活動，只要闖過3關，就可以獲得泰國風精美文宣品，前1000名還可以獲得饒河街夜市50元抵用券，參加完水燈節，就可以到饒河夜市逛逛。

民政局說，現場開放水燈DIY，民眾完成後，還可以寫下心願；現場還有新移民朋友組成團體的表演，像是「泰友印越舞蹈社」的菲律賓傳統舞蹈、「牽手泰舞團」的長鼓舞表演，今年還邀政大印尼留學生，以定點表演方式與民眾熱情互動，另有中正區公所「踢踏舞班」和南港區公所「舞蹈班」。