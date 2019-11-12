陽明山住六之六重劃區闢汙水道 環團疑開發復活

2019-11-12 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



「住六之六自辦市定重劃區」延宕多年，日前爆出現場堆積土方、埋管跡象，北市環保局認定違規，開罰重劃會30萬元。 圖／市議員黃郁芬研究室提供 分享 facebook

位於陽明山保護區的「住六之六自辦市定重劃區」延宕多年，近期傳出重劃會疑私埋汙水管線，遭北市府環保局開罰30萬元。但環團昨控訴，北市府想出解套辦法，在重劃區外已完成公共汙水下水道，未來只要同意重劃會銜接管線，高達千億潛力的開發案將「敗部復活」。

北市府土地開發總隊表示，當初考量文化大學、菁山路附近住戶需求，市府才建置公共汙水下水道。由於住六之六案僅剩下汙水下水道工程，重劃會事後表達希望銜接管線，但市府尚未核准，後續仍有水保、環評等審議。

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陽明山保護區內的「住六之六自辦市定重劃區」總面積達54.76公頃，相當於2個大安森林公園，當年外界擔心土石流、汙水處理、挖掘土方量大等問題，在環團奔走疾呼下，全案停擺多時。

今年10月，時代力量議員黃郁芬在議會質詢，提及她陪同環團上山看重劃區現況，發現到處都是挖掘道路與重鋪柏油的痕跡，並堆滿土石方的太空包，明顯擅自施作汙水管線工程，讓在場官員一度沉默，最後市府環保局向重劃會開罰30萬元。

北市廉政透明委員前委員方儉昨天舉行記者會，痛批市長柯文哲利用市民信任，圖利少數不法開發商，除大巨蛋案，更點名「住六之六自辦市定重劃區」才是第一大弊案，市府正打算幫忙解套。

台北市前任廉政透明委員方儉昨舉行記者會，從窗外恰巧就可以看到台北市長柯文哲的家，嗆聲意味濃厚。記者張世杰／攝影 分享 facebook

方儉指出，據當地人士說法，市府在相隔1.1公里處的美軍宿舍周邊，已完工的公共汙水下水道，未來銜接住六之六案的管線後，開發案等於「敗部復活」。10月市府跟重劃會、地主商談，稱汙水管線通了，就可蓋房子，難道選舉到了就可到處放水？

北市土地開發總隊表示，當初重劃區內應設立汙水處理廠，礙於坡度問題作罷。該案重劃進度已達99%，包括道路、公園綠地、台電管路、滯洪沉砂池皆已完成，後來北市府於周邊施作公共汙水下水道，重劃會表達希望接管，目前正在審議。

衛工處指出，10月進行第一次審議，但是尚未核准，初估重劃區每天大約產生4000餘噸汙水，負荷量應該足夠，現在就討論如何銜接及坡度等技術問題。