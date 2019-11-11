監製反送中影片心驚驚 朱詩倩：怕導演及被拍攝者消失

2019-11-11 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



2019新北市紀錄片獎今舉辦頒獎典禮並公布前3名得獎影片，其中，第二名的「游移之身」及第三名的「夢之殘留」皆由獨立製片影像工作者朱詩倩所監製，朱詩倩表示，2部影片的導演拍攝經歷不同，給予的建議也不一樣，導演跟監製之間的溝通很重要，而拍攝出的影片也盼能讓更多人看到。

朱詩倩表示，「游移之身」導演蔡佳璇因非相關科系出身，又是一人團隊，拍攝、剪片All in One，擔任這部影片的監製時，「我就從最基礎的東西開始教起，什麼東西都給了，只差沒給自己的團隊。」

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儘管基礎概念不熟悉，但蔡佳璇天生聰穎，能夠接納旁人給予的意見，經過朱詩倩不斷的提醒、指導及彼此互相溝通，最後完成了訴說跨性別者在社會體制中，游移碰撞軌跡的「游移之身」。

而拍攝「夢之殘留」來自香港的導演陳梓桓，因分隔兩地關係，朱詩倩只能靠著電話與陳溝通，由於過去陳梓桓已有拍攝經驗，甚至入園過金馬獎，因此，比起給予拍攝上的建議，朱詩倩更關心陳與被拍攝律師的人身安全。

「陳梓桓觸碰港府及中國大陸敏感的反送中議題，拍攝中我會比較擔心他們的安全問題」，朱詩倩說，他們會很頻繁電話聯繫，確認彼此的想法及處理方式，但「有次我在國外參展，好幾天打電話陳梓桓都沒接，我心裡就很害怕出了什麼意外」，最後才發現是因時差問題，才讓陳都沒接到朱的電話，「真的好險只是虛驚一場」。

對於監製的兩部影片導演，一個是拍攝新手、一個是紀錄片老將，朱詩倩指出，對待蔡佳璇就是盡全力指導和溝通，而陳梓桓已有充足的經驗，所以討論最多的其實都是資金的來源。朱表示，不管是陳還是蔡，或是現在拍攝紀錄片的團隊，都會遇到資源、資金不足的問題。