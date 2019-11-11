十分成安宮歡喜來共餐 各界出錢又出力

2019-11-11 19:12 觀天下 記者蕭皓文／平溪報導



平溪十分成安宮舉行共餐日，觀天下有線電視提供了加菜金，讓十分的長輩們吃到更豐富的菜色，心情快樂，身體更健康。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 今天是農曆10月15日，也是平溪十分成安宮的共餐日，為了回饋地方長輩，今(11)日觀天下有線電視前來參與共餐，並提供了加菜金，讓十分的長輩們吃到更豐富的菜色，心情快樂，身體更健康。

成安宮是平溪十分的信仰中心，220年的在地歷史，不但有深厚的媽祖祭拜文化，還有每月初一初十五的平安餐共餐，今(11)日觀天下有線電視來到成安宮，期望透過加菜金回饋地方，也讓長輩們吃得健康。

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用餐時間到，廟方、社區居民鋪起桌布，端著一盤盤手路菜，有新鮮青菜，有美味山產，老人家吃得津津有味，也讓身體營養健康。

觀天下有線電視副理曾儒聰表示，觀天下有線電視本著回饋地方的心，前來贊助此次成安宮平安餐，很高興有這次機會來照顧地方長輩，希望有機會能再次參與。

平溪區長陳聖聰表示，感謝觀天下有線電視對地方的用心，平溪區人口只有四千多人，65歲以上長者卻有一千多人，已是相當高齡化的區域，銀髮共餐文化推動不容易，期望更多善心企業團體加入贊助，讓高齡化的平溪區，得到更好的社會關懷。