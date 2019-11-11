親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

打擊基層士氣？太陽花國賠案，判決書怎麼說？

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書反駁：停止污衊

十分成安宮歡喜來共餐 各界出錢又出力

2019-11-11 19:12觀天下 記者蕭皓文／平溪報導

平溪十分成安宮舉行共餐日，觀天下有線電視提供了加菜金，讓十分的長輩們吃到更豐富的...
平溪十分成安宮舉行共餐日，觀天下有線電視提供了加菜金，讓十分的長輩們吃到更豐富的菜色，心情快樂，身體更健康。 圖／觀天下有線電視提供
分享
今天是農曆10月15日，也是平溪十分成安宮的共餐日，為了回饋地方長輩，今(11)日觀天下有線電視前來參與共餐，並提供了加菜金，讓十分的長輩們吃到更豐富的菜色，心情快樂，身體更健康。

成安宮是平溪十分的信仰中心，220年的在地歷史，不但有深厚的媽祖祭拜文化，還有每月初一初十五的平安餐共餐，今(11)日觀天下有線電視來到成安宮，期望透過加菜金回饋地方，也讓長輩們吃得健康。

用餐時間到，廟方、社區居民鋪起桌布，端著一盤盤手路菜，有新鮮青菜，有美味山產，老人家吃得津津有味，也讓身體營養健康。

觀天下有線電視副理曾儒聰表示，觀天下有線電視本著回饋地方的心，前來贊助此次成安宮平安餐，很高興有這次機會來照顧地方長輩，希望有機會能再次參與。

平溪區長陳聖聰表示，感謝觀天下有線電視對地方的用心，平溪區人口只有四千多人，65歲以上長者卻有一千多人，已是相當高齡化的區域，銀髮共餐文化推動不容易，期望更多善心企業團體加入贊助，讓高齡化的平溪區，得到更好的社會關懷。

平溪高齡化

相關新聞

查地下管線像玩寶可夢 新北首創3D管線AR查詢

2019-11-11 18:52

監製反送中影片心驚驚 朱詩倩：怕導演及被拍攝者消失

2019-11-11 19:33

師生走出悲傷 鼻頭國小1111迎接新校犬

2019-11-11 19:10

才補完又塌陷 汐止江北橋邊坡要檢測

2019-11-11 19:09

汐止塞車有解 吉林街拓寬、單行雙管齊下

2019-11-11 19:09

金山中角灣衝浪基地趕工 下個月可啟用

2019-11-11 19:08

2019新北紀錄片獎今公布前3名 評審讚穩健細膩

2019-11-11 18:28

迎接30名癌友單車環台 馬英九：下次記得找我

2019-11-11 17:53

影／議員暗訪大同區色情按摩店 柯文哲承諾稽查

2019-11-11 16:49

光棍節不單身 新北雙11多達79對新人登記結婚

2019-11-11 16:29

議員批聯開宅轉租賺暴利 柯文哲：會處理

2019-11-11 16:08

新北生命繪本帶領人培訓 49人結業

2019-11-11 15:26

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

北市用「TAIWAN」與布拉格締姊妹市 柯盼過程平順

2019-11-11 15:08

新北市立土城醫院趕工 盼明年4月試營運

2019-11-11 14:57

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

八里垃圾焚化廠成效卓越 獲巨擘獎和金擘獎

2019-11-11 14:27

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

北市推悠活防跌班 防跌新三寶 長者肌耐力較課前進步

2019-11-11 12:53

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

北市健康知識線上有獎徵答開跑 抽飯店餐券、超商禮券

2019-11-11 11:51

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

南門中繼市場後天開幕 名攤優惠 福袋500組

2019-11-11 00:00

樂活新北 全齡公園闢40座 偏鄉智能衛生所40個

2019-11-10 23:55

里長大小聲／張進國彩繪民族里 打造有溫度的家

2019-11-10 23:48

里長大小聲／北市新營里長何國榮 盼鄰里交通再升級

2019-11-10 23:36

陸客團銳減 北市名人故居冷清

2019-11-10 23:29

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

完整「交八廣場」 明年燈節後現身

2019-11-10 23:22

會考等級！聯合盃作文賽 新北8300人競試

2019-11-10 23:03

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00
看更多

熱門文章

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top