師生走出悲傷 鼻頭國小1111迎接新校犬

2019-11-11 19:10 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



鼻頭國小師生認養了新校犬，並特地選在1111歡迎小狗來到鼻頭國小，希望紀念每個獨一無二的生命，並祝福小狗一生一世健康幸福。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 四年多以來，曾經陪伴鼻頭國小師生的校犬莉莉，在今年二月命喪車輪下，令全校都相當悲痛，經過時間沉澱，學校透過新北市動保處協助，認養了新校犬，並特地選在今(11/11)日歡迎小狗來到鼻頭國小，希望紀念每個獨一無二的生命，並祝福小狗一生一世健康幸福。

來到學校旁的山坡，校犬莉莉的墳墓立在校園至高點，想起莉莉曾經忠心陪伴著下班，還到處為校園驅趕眼鏡蛇，老師們都泛淚緬懷許久，這次學校將加入新成員，大家都以更加珍惜的心，希望把握與狗狗的相處時光。

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新校犬是1個半月大的米克斯犬，六胞胎中的其中一隻，被發現時尾巴有傷，目前已施打疫苗且逐漸康復中，小朋友今天見到新校犬，都是興奮又歡迎。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，新校犬目前以「北」海岸的「鼻」頭國小，取了個「北鼻」的小名，日後將透過班級票選的方式，為新校犬選出新名字，希望透過全校師生滿滿的愛，讓狗狗與學生彼此快樂陪伴、健康成長。