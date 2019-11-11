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查地下管線像玩寶可夢 新北首創3D管線AR查詢

2019-11-11 18:52聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

中國土木水利工程學會所舉辦的工程數位創新應用獎評選結果今出爐，其中，8件得獎工程中，新北市工務局獲得2獎項，包含「新北市智慧道路管理中心」及「三鶯大橋第一階段改建工程」，工程品質受到肯定。

為讓道路養護進入e世代，工務局首創3D管線AR查詢系統，如同手遊「精靈寶可夢」，結合道路實境，讓各道路施工單位能即時掌握施工地下管線情況，大幅降低不慎挖損的機率。

此外，未來更將以「新北市智慧道路管理中心」為發展主軸，預計明年第一季成立「新北市智慧道路管理中心監控小組」，利用雲端智慧化挖掘、整合及施工即時影像監控管理，提昇新北道路維管效率。

而正在改建的三鶯大橋改建工程，為台灣首次以BIM模型輔助橋梁鋼構數量計算及協助估驗計價，透過設計及施工2階段執行，並榮獲中國土木水利工程學會2019年「工程數位創新應用獎」，為新北工程注入一劑強心針，未來將朝數位化及科技化的方向發展，讓施工極維管更有效率。

此工程工務局新工處以2階段進行改建，第1階段將於2020年5月完工，並接續進行第2階段施工，完工後三鶯大橋將成為一座長約600公尺，寬為7.5公尺，汽機車分流、串聯河濱自行車道的人本綠色交通網絡橋梁。

工務局表示，目前施工進度已達87%，整體改建工程完工後，除了減緩往返三鶯地區交通、強化耐震抗洪能力，還串連大漢溪兩岸自行車動線，整合三峽、樹林及鶯歌地區自行車道系統，打造觀光景觀新地標。

正在改建的三鶯大橋改建工程，為台灣首次以BIM模型輔助橋梁鋼構數量計算及協助估驗...
正在改建的三鶯大橋改建工程，為台灣首次以BIM模型輔助橋梁鋼構數量計算及協助估驗計價。圖／新北市工務局提供
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新北市工務局首創3D管線AR查詢系統，結合道路實境，讓各道路施工單位能即時掌握施...
新北市工務局首創3D管線AR查詢系統，結合道路實境，讓各道路施工單位能即時掌握施工地下管線情況。圖／新北市工務局提供
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