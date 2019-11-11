才補完又塌陷 汐止江北橋邊坡要檢測

2019-11-11 19:09 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止江北橋邊坡這幾年來一直有淘空塌陷的情況，修復工程但才一年多，現在又開始塌陷，市議員周雅玲服務處討論如何檢測。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止江北橋邊坡這幾年來一直有淘空塌陷的情況，好不容易在去年又爭取了八百萬針對破裂的污水管進行修復工程，但才一年多，現在又開始塌陷，今(11)日市議員周雅玲服務處就邀請相關單位人員現場會勘，討論如何檢測淘空問題。

江北里長謝祚敏說，去年補強工程才做好，但是最近發現好像又走樣了，下陷越來越嚴重，剛到基隆河邊坡看，已經有落差了，護坡跟原來的地已經有落差，而且有凹下去，都已經沈下去了，希望能看污水管是不是有破裂，能夠做修補，再做監測看那邊還有漏水，進行土質改善，把護坡做好，因為，緊鄰江北橋，如果因為下陷淘空，護坡被拖垮下去不得了。

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市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，新北市政府編列預算請台北市衛工處施工，去年八月做好，但是今天看還是又下陷，還有淘空，這代表之前施工沒有完善，地基做的不踏實，所以，今天請相關單位還有去年做的廠商來會勘，結論就是要請技師工會來做測試是不是還有淘空，有淘空情形的話，就請當初的包商如果還在保固期內就儘速改善，如果過了保固期，就請市政府編列預算用開口合約來施工，希望下陷這塊地要做的很完善，不要讓基隆河牆還有防波堤塌陷，那就是很大的工程了。