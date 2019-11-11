汐止塞車有解 吉林街拓寬、單行雙管齊下

2019-11-11 19:09 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止吉林拓寬工程就要動工，另外上班時間將吉林街改為往台北單行道，市議員白珮茹希望雙管齊下，有效改善吉林街交通。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止社后地區塞車問題難解，吉林街因為路不寬，再加上車流量很大，成了交通瓶頸，目前拓寬工程就要動工，另外上班時間將吉林街改為往台北單行道，今(11)日市議員白珮茹會勘，希望拓寬、單向通行雙管齊下，有效改善吉林街交通。

市議員白珮茹表示，今天會同了新北市跟台北市相關的交通局跟里長討論關於吉林街早上7-9時單向通行的案子，因為也擔心突然將吉林街改單向車流無法分散，會擠到康寧街，所以，我們會將疏散門旁邊的防汛道路先行開放，就是7-9時，吉林街過不去的時候，就先可以右轉走防汛道路，然後再從南陽街90巷出去，我們會試行兩個月，也會請交通局針對分流這段時間，做相關的評估報告，然後兩個月後再討論什麼時候吉林街在早上7-9時可以正式採單向通行，有交通崗的管制。

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白珮茹指出，內溝溪疏散門的防汛道路，交通號誌會在一個月做好，做好之後，我們就會讓車輛走，那我們也會評做分流後走的車輛數，還有改道後對整體交通的影，響希望透過雙北的合作，讓整體交通更順暢。

白珮茹說，吉林街上下班車潮都很多，所以，有多次跟市政府建議，那侯友宜市長也指示相關局處先行來拓寬，將吉林街先拓寬至7米，非常感謝地主的配合，以協議價購的方式取得土地，預計這個星期五就會來動工，那已經有部分民宅先自行來拆除，那這路段的土地，是以協議價購跟地主取得，那因為還有少數找不到地主，所以，拓寬的部分會先以水泥將道路拓寬，讓汽機車在進出會比較方便安全。