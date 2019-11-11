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金山中角灣衝浪基地趕工 下個月可啟用

2019-11-11 19:08觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山區中角灣正進行遊客中心與衝浪教育基地兩棟工程，市議員張錦豪期望12月22日順...
金山區中角灣正進行遊客中心與衝浪教育基地兩棟工程，市議員張錦豪期望12月22日順利舉行啟用儀式，帶動地方發展。 圖／紅樹林有線電視提供
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金山區中角灣海岸是北台灣地區著名的衝浪勝地，為改善中角灣的環境與設備，目前正進行遊客中心與衝浪教育基地兩棟建築工程，今(11)日市議員張錦豪前往關心工程進度，期望12月22日可順利舉行啟用儀式，帶動地方發展。

市議員張錦豪指出，從兩年前就積極的中央、地方尋求資源，希望將金山中角灣這個擁有衝浪地利優勢的海岸打造成衝浪基地，終於獲得行政院長與新北市長的肯定，中央與地方一起挹注資源，才有現在煥然一新的中角灣，不但新增遊客中心可供衝浪客休憩與盥洗，還有帶有與衝浪教育功能的衝浪基地，期待落成啟用之後，不只是衝浪運動，相關的立式划槳等水上運動都可望被帶動起來。

中角衝浪基地與周邊配套設施目前工程進度也進入最後趕工的階段，建築物主體、周邊的停車空間與配套的設備已經大致上完工，但其實衝浪基地之所以困難並不只是需要龐大的資金，工程歷經工程線、私人土地問題，以及臨海岸線150公尺內是不是可以有建築物、周邊保安林是否解編等困難，一關一關克服才有現在即將完工的衝浪基地。

萬壽里長朱陳旺表示，真的不容易，特別感謝有市議員張錦豪自始至終的協調與尋求資源，才可以讓中角灣有全面性的改變，還有每到衝浪季節就讓台二線上的停車亂象浮現，如今有了將近百位的停車空間，也為交通亂象與停車問題解套，而衝浪基地工程進入尾聲，預計將於下個月22日進行啟用儀式，也期待這個當地民眾與衝浪客都引頸期盼的衝浪基地能夠讓北台灣的水上運動帶來蓬勃發展。

金山

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