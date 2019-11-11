2019新北紀錄片獎今公布前3名 評審讚穩健細膩

2019-11-11 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



2019新北市紀錄片獎今舉辦頒獎典禮，除頒發12部優選影片得獎證書，也公布前3名得獎影片，第一名「我的生命線」、第二名「游移之身」、第三名「夢之殘留」，影片將會上架到LINE TV及公視+等OTT平台，新北市新聞局也會帶過去9年來的優選紀錄片，到國際影展參與放映，爭取國際媒合的機會。

新北市長侯友宜現場公布名次並頒獎，他說，新北紀錄片邁入第9年，提供年輕導演一個舞台，讓他們可以走出不一樣的人生道路，拍攝紀錄片是一個志業，不是一個職業，今年12部優選影片從137部紀綠片中脫穎而出，每部都紀錄生命的過程，讓新北各角落故事可以存在於每個人心中。

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決選評審團代表蔣顯斌說，這次入選的作品，不論完成度、題材、人物勾勒、視覺風格等方面，都有亮眼之處，最後決選出的前3名，導演運用穩健細膩的手法，處理高張力的小人物故事，後續發展值得關注。

前三名得獎影片分別是第一名「我的生命線」、第二名「游移之身」、第三名「夢之殘留」，並分別頒發6萬、8萬及10萬的獎金。新北市府為鼓勵紀錄片工作者，今年除了將影片上架到LINE TV及公視+等OTT平台外，也將過去9年來的優選影片，帶至波士頓、泰國等影展參與放映，以及到法國坎城影視節參展，和國際電視台、買家做第一手的接觸，爭取國際媒合的機會。

新北市新聞局長蔣志薇則表示，今年12部優選作品涵蓋多元，其中有來自中國大陸及香港的導演，影片拍攝議題包含深澳海洋汙染、人文藝術、多元性別認同、新移民跨國婚姻、香港民眾運動、司法冤獄等，都是當前受注目的社會焦點。