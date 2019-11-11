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迎接30名癌友單車環台 馬英九：下次記得找我

2019-11-11 17:53聯合報 記者張曼蘋／即時報導

30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，今天在市長侯友宜、前總統馬英九的熱烈歡迎下，抵達終點站新北市政府，馬英九開玩笑說，今年第3次來迎接騎士，每年騎士們都說要邀請參加環台，卻都沒有；侯友宜原先要讚許騎士因為運動將皮膚曬黑，卻說出以為騎士是「外勞」（應為移工），隨後又急忙解釋說，「對不起我沒有歧視的意思，只是開玩笑，黑很健康。」

馬英九今年第3年到場迎接騎士，他致詞時表示，「我又來了！」騎車是非常好的運動，他卸任之後也每天運動，目前已經騎出6100公里，若身上有病症，騎車可以讓身體變好。馬英九還開玩笑說，「每次都說要邀我參加，但都沒有找我，沒關係下次記得找我。」語畢，台下騎士立刻歡聲鼓舞。

侯友宜則讚許這群不倒騎士以行動證明，罹癌也可以運動找回失去的健康，他說，若退休後可以過健康的運動，是人生最開心的一件事；不過，侯友宜一度玩笑開過頭，說有些人皮膚曬得黝黑，「我以為你是外勞（移工）」，隨後急忙說，「對不起喔，我沒有歧視的意思，只是開你玩笑，有時候東南亞比較黑，怎麼曬得這麼黑，大家不要太在意，我沒那個意思，黑很健康。」

台灣抗癌協會理事長吳興傳8年前號召一群癌友走出戶外，單車環台創造「騎跡」，今年他們從台北市出發，歷經宜蘭、臺東，到屏東、臺中，今天終於抵達新北市政府，他說，希望傳達用運動延續生命，而非挑戰生命，癌症並不可怕，可怕的是失去對生命的意志力。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市長期推動4大癌症也就是乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌免費篩檢，尤其是乳癌、大腸癌，都是近幾年男、女罹癌率高居第一的癌症，因此定期篩檢尤其重要，關心自己的健康，才是家庭幸福的保障。

30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，今天在市長侯友宜、前總統馬英九的熱烈...
30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，今天在市長侯友宜、前總統馬英九的熱烈歡迎下，抵達終點站新北市政府。記者張曼蘋／攝影
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30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，今天抵達終點站新北市政府，侯友宜到場...
30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，今天抵達終點站新北市政府，侯友宜到場讚許這群不倒騎士以行動證明，罹癌也可以靠運動找回失去的健康。記者張曼蘋／攝影
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30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，市長侯友宜到場迎接騎士。記者張曼蘋／...
30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，市長侯友宜到場迎接騎士。記者張曼蘋／攝影
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30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，今天在市長侯友宜、前總統馬英九的熱烈...
30名癌友騎單車環台10天完成1100公里，今天在市長侯友宜、前總統馬英九的熱烈歡迎下，抵達終點站新北市政府。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜馬英九

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