影／議員暗訪大同區色情按摩店 柯文哲承諾稽查

相關新聞
議員批聯開宅轉租賺暴利 柯文哲：會處理2019-11-11 16:08
光棍節不單身 新北雙11多達79對新人登記結婚2019-11-11 16:29
新北生命繪本帶領人培訓 49人結業2019-11-11 15:26
溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」2019-11-11 15:25
北市用「TAIWAN」與布拉格締姊妹市 柯盼過程平順2019-11-11 15:08
新北市立土城醫院趕工 盼明年4月試營運2019-11-11 14:57
荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段2019-11-11 14:38
八里垃圾焚化廠成效卓越 獲巨擘獎和金擘獎2019-11-11 14:27
北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件2019-11-11 13:13
北市推悠活防跌班 防跌新三寶 長者肌耐力較課前進步2019-11-11 12:53
64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫2019-11-11 12:03
大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」2019-11-11 12:00
台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......2019-11-11 11:55
北市健康知識線上有獎徵答開跑 抽飯店餐券、超商禮券2019-11-11 11:51
修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城2019-11-11 11:27
新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用2019-11-11 10:05
「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走2019-11-11 00:14
2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起2019-11-11 00:09
基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯2019-11-11 00:05
南門中繼市場後天開幕 名攤優惠 福袋500組2019-11-11 00:00
樂活新北 全齡公園闢40座 偏鄉智能衛生所40個2019-11-10 23:55
里長大小聲／張進國彩繪民族里 打造有溫度的家2019-11-10 23:48
里長大小聲／北市新營里長何國榮 盼鄰里交通再升級2019-11-10 23:36
陸客團銳減 北市名人故居冷清2019-11-10 23:29
隔1小時才發車…公車脫班遭開罰2019-11-10 23:26
完整「交八廣場」 明年燈節後現身2019-11-10 23:22
會考等級！聯合盃作文賽 新北8300人競試2019-11-10 23:03
曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲2019-11-10 22:46
韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台2019-11-10 20:41
玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲2019-11-10 18:00
貢寮雙溪看診車程來回5小時 牙醫投入偏鄉醫療18年2019-11-10 17:14
新北紀錄片「翻越之後」首映 盼民眾關注文化生態議題2019-11-10 15:33
新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書2019-11-10 15:09
南門中繼市場慶開幕 推限量紀念福袋2019-11-10 14:27
天冷吃薑母鴨不怕價錢貴 新北穩定肉品價格及衛生2019-11-10 13:36
影／侯友宜扭腰跳暖身操 喊打造新北40座全齡公園2019-11-10 12:17
熱門文章
馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型2019-11-11 07:36
新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用2019-11-11 10:05
嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想2019-11-11 07:35
曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲2019-11-10 22:46
北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件2019-11-11 13:13
王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食2019-11-11 07:34
「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食2019-11-11 14:58
美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區2019-11-11 14:36
大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來2019-11-11 10:28
溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」2019-11-11 15:25
大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」2019-11-11 12:00
彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓2019-11-11 11:33
台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......2019-11-11 11:55
台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中2019-11-11 11:52
「滿城皆機車」高屏出招抗空汙2019-11-10 23:13
集集線接高鐵 觀光新亮點2019-11-11 00:22
嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市2019-11-11 08:45
法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？2019-11-10 20:21
2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起2019-11-11 00:09
修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城2019-11-11 11:27
隔1小時才發車…公車脫班遭開罰2019-11-10 23:26
荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段2019-11-11 14:38
「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷2019-11-11 15:54
臉書社群「我在歸仁大小事」辦活動 南警積極參與2019-11-10 17:54
中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹2019-11-11 13:39
64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫2019-11-11 12:03
抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島2019-11-11 12:01
桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎2019-11-11 12:44
台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目2019-11-10 17:25
柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」2019-11-10 23:55
玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲2019-11-10 18:00
基隆18家借問站 1111優惠起跑2019-11-10 23:51
「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走2019-11-11 00:14
桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐2019-11-10 17:53
影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望2019-11-11 13:24
高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年2019-11-11 14:12
韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台2019-11-10 20:41
進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身2019-11-11 11:04
雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠2019-11-11 11:44
基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯2019-11-11 00:05
留言