光棍節不單身 新北雙11多達79對新人登記結婚

2019-11-11 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



土城戶所登記結婚的康小姐，特別選在光棍節與馬來西亞籍的華僑老公登記結婚。圖／新北市民政局提供 分享 facebook

許多新人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，今天為11月11日「光棍節」，也是農民曆上結婚的好日子，新北市今年有79對新人結婚，其中異性74對、同性4對，為讓新人能留下浪漫回憶，新北各戶政事務所也推出專屬活動及紀念小物，送上滿滿祝福。

各戶所精心佈置雙11光棍節結婚專區供民眾拍照外，也推出專屬活動，像是永和戶所佈飾4根與人身同高的數字1造型，並準備棍型麵包給新人食用，象徵「愛情」、「麵包」兩得意。

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新店戶所製作「一生一世、一心一意」大型立體割字，祝福新人幸福快樂；三峽戶所則設置2支巨型彩色棒棒糖，象徵成雙成對的甜蜜佳偶；而五股戶所則致贈新人香甜爆米花，祝福新人「愛情永遠愛到爆」。

在三重戶所登記結婚的鄭小姐說，11月11日是與老公的交往紀念日，每年都會花心思慶祝這天，為了延續這份幸福感，決定將雙11也變成他們的結婚紀念日。

而在土城戶所登記結婚的康小姐，在今年3月至歐洲藥廠打工，遇到馬來西亞籍的華僑詹先生，同在異鄉工作的兩人彼此互相照應，9月結束打工後，男方跟著女方回土城定居，並選在光棍節這天登記結婚，開心直呼「會是最難忘的回憶」。

新北市民政局長柯慶忠表示，除了選擇吉日外，每年有越來越多新人選擇特殊節日登記結婚，其中不少人認為雙十一的四個「1」字，有「一生一世、一心一意」等美意，已成為近年最夯的結婚登記日之一。