議員批聯開宅轉租賺暴利 柯文哲：會處理

2019-11-11 16:08 中央社 台北11日電



台北市議員高嘉瑜今天指出，有承租人轉租捷運聯開宅以獲取暴利，台北市長柯文哲（見圖）表示將會處理。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

民主進步黨籍台北市議員高嘉瑜今天指出，有承租人轉租捷運聯開宅以獲取暴利，但台北市政府卻放任不管，居住正義何在；台北市長柯文哲表示，將會處理此案。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，高嘉瑜質詢指出，無殼蝸牛運動今年屆滿30年，柯文哲在2015年上任時推出公共住宅首部曲，也說要釋出捷運聯開宅以落實居住正義，但經過4年，聯開宅竟成二房東寄生並獲取暴利的工具。

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她表示，自己9月初就召開記者會揭露有161人重複承租聯開宅，且有人最多一次承租30戶，但時隔兩個月迄今有何改變，且據了解轉租價格和市價相差新台幣約9000餘元至13000元不等。

高嘉瑜指出，北市府不但鼓勵長租還有優惠，自9月迄今針對重複轉租的161戶幾乎放任未處理，雖然台北市捷運局於9月27日寄出存證信函要求3周內改善，但有無任何一戶因違法轉租被沒收保證金。

她認為，北市府放任這些二房東寄生聯開宅，這些二房東還直接開設包租代管公司營利，獲取暴利、剝削年輕人，這符合居住正義嗎，不希望惡房東寄生聯開宅。

捷運局長張澤雄說明，目前有21戶是經同意後轉租，主要提供親屬或員工居住；由於原先租約並未限定承租對象，所以有長租者裝潢後再轉租，但這部分是未經同意，也不符合租約內容；現處理新租約已禁止轉租。

張澤雄表示，針對包租代管公司部分也未予同意，已於9月27日發函，並扣留其中96戶的兩個月保證金，待承租人切結、保證，以免突然解約而影響96戶轉租後的承租人權益。

柯文哲則說，針對此案處理認為是睜眼說瞎話，回去後會處理。