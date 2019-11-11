新北生命繪本帶領人培訓 49人結業

2019-11-11 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／即時報導



新北市政府今天在新光人壽新板金融大樓發表「當我們老在一起，生命繪本動起來」成果，共49名完成生命繪本專業帶領人培訓，深入社區蹲點服務3個月，完成24小時實習，繳交成果報告、分享服務心得。社會局長張錦麗頒發證書並表示，新北老年人口超過57萬，希望以生命繪本記錄長者一生豐富閱歷。

成果發表中，除有生命繪本種子老師授證，也頒發金頭腦獎，表揚10位3C動動腦社區據點長者，他們參與資策會手機互動遊戲及動動腦課程，高齡73歲張寶榮以55萬8200過關點數拔得頭籌。

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活動開始，由板新社區發展協會理事長黃寧秋帶領阿公阿嬤表演「內山姑娘要出嫁」，67歲的呂蔓琴坐在花轎內，在眾人伴舞下跳入會場，70歲的丈夫羅震迎接入場，羅震於1966年就讀北一女中新聯分校，是北一女末代男生班，兩人結婚40年，目前擔任志工，常到偏區服務。

67歲廖淑美與蔡永祿參與生命繪本製作，回憶往事發現兩人忙著家中生計，拉拔3名子女長大，當時沒拍婚紗照深感遺憾，帶領人安排婚禮，讓他們穿上白紗與西裝圓夢。兩人如今也擔任志工，在貢寮木棉紅據點服務，利用榕樹葉合奏四季紅等台灣民謠給其他長者欣賞。

其中10名去年完成認證的帶領人，今年也在社區陪讀，陪伴993名平均年齡75歲長者，共有1萬1916人次參加，服務時數2萬3832小時。