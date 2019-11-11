溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



台北市議員高嘉瑜表示接獲陳情，內湖安康公園一座磨石子溜滑梯，改建後的溜滑道旁，多了一道不知作用的坡面，被不少家長罵翻。圖／翻攝自臉書粉絲團「我是東湖人」 分享 facebook

台北市長柯文哲今天下午赴市議會總質詢，市議員高嘉瑜表示最近接獲陳情，位於內湖安康公園一座磨石子溜滑梯，改建完後的溜滑道，不但少了一邊欄杆，旁邊還多了一道不知作用的坡面，設計非常詭異，被不少家長罵翻，質疑北市府錢沒有花在刀口上，柯文哲看了照片後，也坦言「這設計不好，怪怪的」。

高嘉瑜今天質詢時秀出照片，是內湖安康公園一座磨石子溜滑梯改建前、改建後的對比圖，詢問那種比較安全？柯文哲聽聞後表示，一定新的比較好，花錢沒比較好，幹嘛花錢？

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不過，高嘉瑜隨即指出，最近臉書粉絲團「我是東湖人」不少人抱怨，改建後的磨石子溜滑梯，溜滑道少了一邊欄杆，旁邊多了一道不知作用的坡面，這種改造竟花了78萬元，很多家長也反映，新的更不安全、不方便，北市府應該符合民眾想法，花了錢還民怨沸騰，北市府賠了夫人又折兵。

柯文哲才坦言「這設計不好，怪怪的」；台北市公園處陳榮興解釋，因為想要保留磨石子滑梯，所以用既有的去改，按照新的國家規範，滑道左右兩側要有53公分淨空間，也要有滑出道，讓小朋友腳可以著地，將來會多多宣導，會加強跟地方溝通。