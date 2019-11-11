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新北市立土城醫院趕工 盼明年4月試營運

2019-11-11 14:57中央社 新北11日電

新北市立土城醫院盼趕在明年4月試營運。圖／新北市衛生局提供
新北市立土城醫院盼趕在明年4月試營運。圖／新北市衛生局提供
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新北市立土城醫院籌備組今天表示，所有醫療與服務系統都與林口長庚醫院相同標準建置，盼趕在明年4月試營運，屆時捷運板南線土城站、永寧站有接駁車服務病患。

土城醫院籌備組表示，全院採黃金級綠建築標準設計建造，主體建築已經於10月29日由新北市府核發使用執照。依照BOT簽約內容，最晚必須在簽約日的6年內開幕營運，也就是最晚在109年7月24日營運。

籌備組說，明年初營運有困難，目前進行室內裝修與水電工程；陸續還有重大儀器進駐安裝、電腦連線測試等，所有醫療與服務系統都與林口長庚相同標準建置。

籌備組說，盼望趕在明年第二季的4月可試營運，屆時，醫療主力的醫師由林口長庚醫院既有人力維持土城醫院的營運，手術、麻醉、呼吸治療等專科護理師也都已經訓練1年，會以「老幹新枝」相互承傳。

新北市衛生局表示，在長庚醫療體系全力投入下，新北市民將擁有地下3層地上15層，設有39個醫療專科，總床數達1058床的教學級綜合醫院，使民眾就近獲得醫療照護服務。

衛生局表示，土城醫院從民國101年計劃籌設，歷經變更都市計畫、遷移公墓並取得用地，又遇斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移及水土保持，逐一克服重重困難。

衛生局表示，土城醫院屬區域級教學醫院，合作期限50年，可服務土城、樹林、三峽、鶯歌及車程30分鐘內病患。希望除低收入、身心障礙者、70歲以上病人免收掛號費，對土城市民也有優惠措施。

衛生局長庚BOT

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