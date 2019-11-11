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北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市府近年來力推鄰里交通改善計畫，被柯市府視為計畫亮點的「標線型人行道」卻持續有被盆栽、店家廣告牌等物品占用的情況，問題也多次在交通會報上被研考會點名，北市警方因此從10月29日起結合里長加強宣導民眾自行移除，並於今天起會同環保局強力取締清除，今早到11點止共計取締清除移動式障礙物32件。

交通警察大隊表示，依據「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款規定「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物者」除責令行為人即時停止並消除障礙外，還可處行為人或其雇主1200元到2400元罰鍰。

交通警察大隊說，第一階段的「宣導」期間，已動用警力1073人次，結合里長加強宣導；今天起是第二階段開始「取締」，執法的主目的是確保用路人安全及淨化市容；民眾勿貪圖一時之便或心存僥倖，以免受罰。

北市警方今天起會同環保局強力取締清除「標線型人行道」盆栽、店家廣告牌等路霸，今早...
北市警方今天起會同環保局強力取締清除「標線型人行道」盆栽、店家廣告牌等路霸，今早到11點止共計取締清除移動式障礙物32件。圖／警方提供
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北市警方今天起會同環保局強力取締清除「標線型人行道」盆栽、店家廣告牌等路霸，今早...
北市警方今天起會同環保局強力取締清除「標線型人行道」盆栽、店家廣告牌等路霸，今早到11點止共計取締清除移動式障礙物32件。圖／警方提供
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