親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

北市推悠活防跌班 防跌新三寶 長者肌耐力較課前進步

2019-11-11 12:53聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

「跌倒」常是65歲以上長者事故傷害死亡原因，北市衛生局與國立台灣師範大學合作在12行政區辦理悠活防跌班邁入第三年，今年度7月23日為期10周的課程，包含多元性運動、口腔保健及營養課程；衛生局表示，長者在課後的肌力測驗表現都較課前進步，為讓民眾更了解如何防跌，衛生局網站今年也整理並供民眾下載高齡者健康生活摺頁、自主運動健康操影片及長者防跌妙招手冊等「防跌新三寶」。

老化會造成肌力、體力衰退，同時增加跌倒風險，北市衛生局去年針對1069名65歲以上長者進行高齡者健康行為與跌倒風險調查，發現18.7%的長者過去一年曾有跌倒經驗；而跌倒引起的身體傷害，除擦傷、扭傷、骨折外，嚴重還會導致身體失能甚至死亡，也讓許多有跌倒經驗的長者害怕再次跌倒。

台灣師範大學體育系教授張紹熙表示，悠活防跌班的參與人次從去年的2792人次提高到今年3295人次，有增加趨勢，代表越來越多人重視防跌；今年針對學員進行肌力體能前後測發現，長者平均在上肢肌力30秒手臂彎舉從17次增為21次、下肢肌力30秒坐姿起立由20次變成23次、下肢柔軟度坐姿體前彎由原5公分提升為8公分、握力測驗由24公斤進步為26公斤、心肺適能2分鐘原地踏步則從99次增為105次；課後有明顯進步。

衛生局健康管理科長林夢蕙表示，長者一般可透過防跌三招基本功，即規律運動不能少，遵循醫囑來用藥；居家環境要注意，照明、防滑要小心；起身、外出要留意反光標誌，馬路行走不要急，來降低跌倒風險。

林夢蕙說，除防跌班課程，衛生局今年也於官網整理防跌新三寶資訊及影片，民眾家中若有65歲以上長輩，可上網下載自主運動健康操影片等資料，協助長輩維持肌耐力、預防跌倒。

北市衛生局與國立台灣師範大學合作在12行政區辦理悠活防跌班邁入第三年，今年度7月...
北市衛生局與國立台灣師範大學合作在12行政區辦理悠活防跌班邁入第三年，今年度7月23日為期10周的課程，包含多元性運動、口腔保健及營養課程，長者在課後的肌力測驗表現都較課前進步。記者翁浩然／攝影
分享

相關新聞

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

北市健康知識線上有獎徵答開跑 抽飯店餐券、超商禮券

2019-11-11 11:51

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

南門中繼市場後天開幕 名攤優惠 福袋500組

2019-11-11 00:00

樂活新北 全齡公園闢40座 偏鄉智能衛生所40個

2019-11-10 23:55

里長大小聲／張進國彩繪民族里 打造有溫度的家

2019-11-10 23:48

里長大小聲／北市新營里長何國榮 盼鄰里交通再升級

2019-11-10 23:36

陸客團銳減 北市名人故居冷清

2019-11-10 23:29

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

完整「交八廣場」 明年燈節後現身

2019-11-10 23:22

會考等級！聯合盃作文賽 新北8300人競試

2019-11-10 23:03

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

貢寮雙溪看診車程來回5小時 牙醫投入偏鄉醫療18年

2019-11-10 17:14

新北紀錄片「翻越之後」首映 盼民眾關注文化生態議題

2019-11-10 15:33

新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09

南門中繼市場慶開幕 推限量紀念福袋

2019-11-10 14:27

天冷吃薑母鴨不怕價錢貴 新北穩定肉品價格及衛生

2019-11-10 13:36

影／侯友宜扭腰跳暖身操 喊打造新北40座全齡公園

2019-11-10 12:17
看更多

熱門文章

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

臉書社群「我在歸仁大小事」辦活動 南警積極參與

2019-11-10 17:54

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

籃球老國手齊聚馬祖 遠鵬盃老馬賽風采依舊

2019-11-10 17:31

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02

影／賴清德南投輔選第一站 挺蔡培慧力讚她「很有愛」

2019-11-10 15:27

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

彰化杜錫圭故居遭拆 法院撤銷歷史建築

2019-11-11 00:52

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top