北市推悠活防跌班 防跌新三寶 長者肌耐力較課前進步

2019-11-11 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



「跌倒」常是65歲以上長者事故傷害死亡原因，北市衛生局與國立台灣師範大學合作在12行政區辦理悠活防跌班邁入第三年，今年度7月23日為期10周的課程，包含多元性運動、口腔保健及營養課程；衛生局表示，長者在課後的肌力測驗表現都較課前進步，為讓民眾更了解如何防跌，衛生局網站今年也整理並供民眾下載高齡者健康生活摺頁、自主運動健康操影片及長者防跌妙招手冊等「防跌新三寶」。

老化會造成肌力、體力衰退，同時增加跌倒風險，北市衛生局去年針對1069名65歲以上長者進行高齡者健康行為與跌倒風險調查，發現18.7%的長者過去一年曾有跌倒經驗；而跌倒引起的身體傷害，除擦傷、扭傷、骨折外，嚴重還會導致身體失能甚至死亡，也讓許多有跌倒經驗的長者害怕再次跌倒。

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台灣師範大學體育系教授張紹熙表示，悠活防跌班的參與人次從去年的2792人次提高到今年3295人次，有增加趨勢，代表越來越多人重視防跌；今年針對學員進行肌力體能前後測發現，長者平均在上肢肌力30秒手臂彎舉從17次增為21次、下肢肌力30秒坐姿起立由20次變成23次、下肢柔軟度坐姿體前彎由原5公分提升為8公分、握力測驗由24公斤進步為26公斤、心肺適能2分鐘原地踏步則從99次增為105次；課後有明顯進步。

衛生局健康管理科長林夢蕙表示，長者一般可透過防跌三招基本功，即規律運動不能少，遵循醫囑來用藥；居家環境要注意，照明、防滑要小心；起身、外出要留意反光標誌，馬路行走不要急，來降低跌倒風險。