64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



64歲廖姓男子因痛風、高尿酸長期服用止痛藥物，後因腎功能變差定期服藥，4年前展開每周洗腎三次，等待腎臟移植未果，妻子不忍丈夫長期洗腎，決定「活體換腎」捐腎救夫。經台北慈濟醫院腎臟內科團隊評估後，順利將妻子的左邊腎臟移植，夫妻2人住院10天後出院。

廖妻分享換腎過程，她說，丈夫已登記腎臟移植2年，但遲遲未有合適腎臟出現，今年年中起，常在洗腎時出現發冷、冒汗、血壓不穩情形，不忍丈夫長期受洗腎之苦，決定活體換腎，「雖然壽命可能因捐腎少1、2年，但家人能比洗腎病人多活5到10年，我認為非常有意義。」

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台北慈濟醫院一般外科醫師李朝樹表示，台北慈濟醫院與花蓮慈濟醫院合作，先由一組醫療團隊透過腹腔內視鏡以微創方式將捐贈者的左腎與體內血管分離，自下腹切口取出；另一組醫療團隊則將腎臟移植至受贈者體內右下腹處。術後第二天，受贈的腎臟已順利發揮功能，廖男也成功排尿。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，台灣每年等待腎臟移植者約有7000多人，但實際移植者僅約2、300例。台北慈濟醫院表示，想活體親屬捐贈者，必須為有思考、行為能力的20歲以上成年人的自願、無償捐贈，且需是5等親以內的親屬或配偶，待通過專業評估後，才符合活體捐贈資格。