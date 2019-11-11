台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



捷克首都布拉格擬與台北市締結姊妹市，不過卻因雙方協議中，台北市英文名稱為「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」（台灣台北市），引發爭議。北市府今赴議會民政委員會進行專案報告，強調以「台灣台北市」的名稱締結姊妹市並非首例，用什麼「名稱」締結姊妹市，且都是由駐外代表處和對方協商，台北市沒有主導權。

布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）一向對台灣相當友好，今年3月還曾來台灣，參加台北智慧城市論壇時，當時就主動向台北市長柯文哲提議，雙方可以締結姊妹市。不料北市府上周將市府提交的「與布拉格締結姊妹市」報告中Ｍ，有議員發現雙方締約中，居然使用「台灣台北市」，質疑「中華民國」不見了，引發爭議。

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根據北市府統計，台北市目前總計57個姊妹市，其中有34個是使用「中華民國台北」，11個是「台北市」，5個是「台灣台北市」，另有7個因時間久遠，找不到約本，無法得知當時締約的「名稱」。

北市府發言人周台竹表示，使用「中華民國台北」的34個姐妹市中，有29個姐妹市邦交國，5個非邦交國，不過2001年後，沒有邦交國的姊妹市，就再也沒有用中華民國台北市的名稱締結姊妹市。

不過國民黨市議員張斯綱質疑，議員都很贊成這案子，但北市府到底有沒有表達立場？有沒有對方溝通過？要求在不涉及機密的情況下，公開雙方溝通的折衝過程。

對此，周台竹表示，姊妹市締約，是由布拉格發起的，並由駐捷克代表處和對方協商，再電文外交部，看看是不是符合外交部的規範，外交部也有決定權；通常駐處會不會和捷克外交部交涉，能不能用中華民國，第一線有第一線的感受，如果評估提出後會立刻遭打臉，就不會提出，這是分寸拿捏問題，如果可以，駐外單位當然都會想辦法以中華民國締約。

北市府秘書長薛春明表示，北市府的立場，當然是優先採用中華民國，但像是捷克共和國和中國大陸有邦交的情況下，「台灣台北市」已經是我們可以拿到的最好名稱；至於提供雙方溝通文件，因為事涉外交機密，恐怕無法提供。

民進黨市議員梁文傑則認為，不應該再拘泥於「名稱」，只要不是被寫成「中華人民共和國」，或是「台北中國」，自己都可以接受，且這也不是先例，若意會執意要求修正，又還要和對方協商，這對兩市情誼實在不好，會讓對方覺得我們都承受北京政府這麼大壓力了，市議會還提出反對意見。