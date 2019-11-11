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北市健康知識線上有獎徵答開跑 抽飯店餐券、超商禮券

2019-11-11 11:51聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市大安區健康服務中心辦理「健康知識大挑戰 揮出健康全壘打」線上有獎徵答活動，本月開跑到12月20日為止，10歲以上在北市設籍、居住、就學或工作者都可上活動網址（http://www.dahc.online）作答，全部答對即可參加抽獎，獎品包含大飯店餐券、運動中心運動券、超商禮券等。

人的理想腰圍是多少？哪種營養素和肌少症最有關？幾歲不能買菸、酒、檳榔？6歲前兒童需多久塗氟一次？大安區健康服務中心主任楊明娟表示，不少人對健康識能不足，面對高齡化、少子化來臨、生活型態改變及慢性病的盛行，提升民眾健康識能是近來衛生教育重點，因為「預防勝於治療」。

楊明娟表示，健康識能應從小建立，健康知識大挑戰線上有獎徵答活動依各年齡層的健康需求設計15個健康知識題，盼用寓教於樂的方式，幫助市民建立健康自主管理能力，進而改善生活品質。

健康知識大挑戰線上有獎徵答即日起到12月20日為止，符合資格者都可參加，，每人限參加1次，可重複作答，全數答對者就有獲獎機會；獎品包含五星級飯店兩人分餐券共8名額、大安運動中心泳池或健身房單次使用券10張共3個名額、面額200元到1000元不等的超商提貨券34名及其他精美禮物50名；得獎名單將於12月25日公布在活動網址。

北市大安區健康服務中心辦理「健康知識大挑戰 揮出健康全壘打」線上有獎徵答活動，本...
北市大安區健康服務中心辦理「健康知識大挑戰 揮出健康全壘打」線上有獎徵答活動，本月開跑到12月20日為止，獎品包含大飯店餐券、運動中心運動券、超商禮券等。圖／北市衛生局提供
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