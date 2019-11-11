親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

「新北市歡樂耶誕城」開城倒數4天，其中受小朋友期待的免費遊樂設施，市民廣場「桑塔熊的魔法小鎮」有「甜蜜咖啡杯」、「薰衣草木馬」；站前廣場燈區有「新北魔法森林小火車」。藝人修杰楷跟林予晞，帶著戲劇「天堂的微笑」中的女兒林芷瑈搶先體驗。

2019新北歡樂耶誕城中，雪白色調搭上優雅薰衣草色的旋轉木馬，在光影中更顯夢幻；「甜蜜咖啡杯」讓小朋友沉浸在童話世界中；位於站前廣場的「森林小火車」搭配今年主題，車身跟著討喜的桑塔熊奔向歡樂耶誕城。

出現在林芷瑈眼前的是小朋友最愛的旋轉木馬，林芷瑈騎上木馬對著修杰楷說「坐上這個木馬好像公主喔」；林予晞拿著手機捕捉畫面。

修杰楷說，咘咘總是說要坐旋轉木馬，沒想到新北就有個歡樂耶誕城，打算找天休假帶女兒們圓公主夢。林予晞則表示，喜歡耶誕節大家團聚的歡樂氣氛，推薦父母或情侶到歡樂耶誕城一遊。

藝人修杰楷（後）、林予晞（左）帶劇中女兒林芷瑈（右）遊新北歡樂耶誕城。圖／新北市...
藝人修杰楷（後）、林予晞（左）帶劇中女兒林芷瑈（右）遊新北歡樂耶誕城。圖／新北市觀光旅遊局提供
分享
藝人修杰楷（左）、林予晞（右）帶劇中女兒林芷瑈（中）遊新北歡樂耶誕城。圖／新北市...
藝人修杰楷（左）、林予晞（右）帶劇中女兒林芷瑈（中）遊新北歡樂耶誕城。圖／新北市觀光旅遊局提供
分享

相關新聞

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

北市健康知識線上有獎徵答開跑 抽飯店餐券、超商禮券

2019-11-11 11:51

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

南門中繼市場後天開幕 名攤優惠 福袋500組

2019-11-11 00:00

樂活新北 全齡公園闢40座 偏鄉智能衛生所40個

2019-11-10 23:55

里長大小聲／張進國彩繪民族里 打造有溫度的家

2019-11-10 23:48

里長大小聲／北市新營里長何國榮 盼鄰里交通再升級

2019-11-10 23:36

陸客團銳減 北市名人故居冷清

2019-11-10 23:29

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

完整「交八廣場」 明年燈節後現身

2019-11-10 23:22

會考等級！聯合盃作文賽 新北8300人競試

2019-11-10 23:03

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

貢寮雙溪看診車程來回5小時 牙醫投入偏鄉醫療18年

2019-11-10 17:14

新北紀錄片「翻越之後」首映 盼民眾關注文化生態議題

2019-11-10 15:33

新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09

南門中繼市場慶開幕 推限量紀念福袋

2019-11-10 14:27

天冷吃薑母鴨不怕價錢貴 新北穩定肉品價格及衛生

2019-11-10 13:36

影／侯友宜扭腰跳暖身操 喊打造新北40座全齡公園

2019-11-10 12:17
看更多

熱門文章

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

臉書社群「我在歸仁大小事」辦活動 南警積極參與

2019-11-10 17:54

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

籃球老國手齊聚馬祖 遠鵬盃老馬賽風采依舊

2019-11-10 17:31

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02

影／賴清德南投輔選第一站 挺蔡培慧力讚她「很有愛」

2019-11-10 15:27

彰化杜錫圭故居遭拆 法院撤銷歷史建築

2019-11-11 00:52

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top