修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城
2019-11-11 11:27
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
「新北市歡樂耶誕城」開城倒數4天，其中受小朋友期待的免費遊樂設施，市民廣場「桑塔熊的魔法小鎮」有「甜蜜咖啡杯」、「薰衣草木馬」；站前廣場燈區有「新北魔法森林小火車」。藝人修杰楷跟林予晞，帶著戲劇「天堂的微笑」中的女兒林芷瑈搶先體驗。
2019新北歡樂耶誕城中，雪白色調搭上優雅薰衣草色的旋轉木馬，在光影中更顯夢幻；「甜蜜咖啡杯」讓小朋友沉浸在童話世界中；位於站前廣場的「森林小火車」搭配今年主題，車身跟著討喜的桑塔熊奔向歡樂耶誕城。
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出現在林芷瑈眼前的是小朋友最愛的旋轉木馬，林芷瑈騎上木馬對著修杰楷說「坐上這個木馬好像公主喔」；林予晞拿著手機捕捉畫面。
修杰楷說，咘咘總是說要坐旋轉木馬，沒想到新北就有個歡樂耶誕城，打算找天休假帶女兒們圓公主夢。林予晞則表示，喜歡耶誕節大家團聚的歡樂氣氛，推薦父母或情侶到歡樂耶誕城一遊。
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