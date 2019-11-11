新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用
2019-11-11 10:05
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市林口國民運動中心施工3年多，今年9月6日完工，預定本月30日試營運，為期兩周。新北市體育處表示，試營運期間場館設施免費提供民眾登記使用，12月17日起正式營運。
試營運期間從本月30日到12月13日，每天上午8點到下午5點。體育處表示，試營運期間各場館設施及課程免費提供民眾登記使用，內容包括空氣槍射擊、體適能檢測、飛輪、瑜珈及有氧課程等等，試營運後休館3天場館微調整理，下月17日正式營運，營運時間上午6點到晚上10點。
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林口國民運動中心經過近1年評估規畫，於2016年8月14日動土，今年8月完工，近年林口吸收大量移民，人口已10萬大關，需要一座國民運動中心，未來將和文林派出所合館辦公，但文林所已於去年10月底啟用。
市府工務局表示，林口區人口數近年飆漲，附近卻只有林口分駐所、文化派出所2處警政單位，難以滿足地方治安需求。林口國民運動中心提供多功能運動環境，也增設派出所解決當地治安、交通警力需求，完工後可大幅提升林口地區生活機能。工程也結合環保節能、綠能科技、循環利用、減廢健康等設計理念，降低環境衝擊，爭取銀級綠建築標章。
市議員蔡淑君預告林口國民運動中心設有室內標準25公尺水道溫水游泳池，並附設烤箱、蒸氣、SPA 池、兒童池；還有體適能中心、韻律教室、綜合球場、桌球室、壁球室、撞球室等各式運動設施，並配置空氣槍射擊場，讓林口民眾可就近享有多樣運動選擇。
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