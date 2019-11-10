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曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

居住正義改革聯盟昨舉辦「東區集結」活動，現場藍綠政黨代表上台回應訴求都遭台下砲轟，代表國民黨總統參選人韓國瑜到場的曾銘宗上台，引發各方批評，不過民進黨新北立委江永昌一句「我來是代表我個人」，獲得掌聲。江永昌今晚受訪時重申，昨參與「東區集結」活動所講的話，都代表他個人並非政黨，過去在立院的相關表決，也許跟他所屬的政黨立場有所不同，但未來他會跟呼應居住正義的年輕人站在一起。

居住正義改革聯盟舉辦「東區集結」活動，事前邀國內主要政黨和總統參選人回應相關訴求，昨現場國民黨立委曾銘宗代表黨籍總統參選人韓國瑜前來，民進黨則有立委吳玉琴到場，但兩人都遭台下觀眾反嗆，主辦方讓曾銘宗上台一事，事後更遭質疑與居住正義的活動主旨背道而馳，居住正義改革聯盟也發出聲明澄清。

相較藍綠政黨代表，昨也到現場的江永昌發言立場引起關注，他強調「我來是代表我個人」，也承諾不管過去或未來他所屬的的政黨，在居住正義上的想法或作法跟大家的一不一致，他承諾不管是實價登陸、囤房稅、或任何有效的法案政策，他願意跟現場的年輕人站在一起，用大家支持的版本。

江永昌今晚在新北中和成立競選總部，他受訪時重申，不管是政黨還是個人立場，站在民眾的角度來看，現在新成屋這麼多，房價卻沒有依照市場規則，依舊居高不下，這個問題老中青都會遇到，房屋又不是一般商品，他所在的新北中和選區又有這麼多北漂的年輕人，希望能給他們一個居住的承諾。

江永昌說，過去在立院的相關表決，也許跟政黨的立場有所不同，但未來他會跟昨到場呼應的年輕人站在一起，江強調，昨天參與「東區集結」活動所講的話，都代表他個人並非政黨，至於誰代表誰出來談論他們的想法，他不在乎也不重要，不會去多加著墨。

民進黨新北立委江永昌表示，誰代表誰談論居住正義他不在乎，只希望給年輕人一個居住的...
民進黨新北立委江永昌表示，誰代表誰談論居住正義他不在乎，只希望給年輕人一個居住的承諾。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨新北立委江永昌今晚舉辦聯合競選總部成立晚會。記者胡瑞玲／攝影
民進黨新北立委江永昌今晚舉辦聯合競選總部成立晚會。記者胡瑞玲／攝影
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居住正義東區韓國瑜

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