曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



居住正義改革聯盟昨舉辦「東區集結」活動，現場藍綠政黨代表上台回應訴求都遭台下砲轟，代表國民黨總統參選人韓國瑜到場的曾銘宗上台，引發各方批評，不過民進黨新北立委江永昌一句「我來是代表我個人」，獲得掌聲。江永昌今晚受訪時重申，昨參與「東區集結」活動所講的話，都代表他個人並非政黨，過去在立院的相關表決，也許跟他所屬的政黨立場有所不同，但未來他會跟呼應居住正義的年輕人站在一起。

居住正義改革聯盟舉辦「東區集結」活動，事前邀國內主要政黨和總統參選人回應相關訴求，昨現場國民黨立委曾銘宗代表黨籍總統參選人韓國瑜前來，民進黨則有立委吳玉琴到場，但兩人都遭台下觀眾反嗆，主辦方讓曾銘宗上台一事，事後更遭質疑與居住正義的活動主旨背道而馳，居住正義改革聯盟也發出聲明澄清。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

相較藍綠政黨代表，昨也到現場的江永昌發言立場引起關注，他強調「我來是代表我個人」，也承諾不管過去或未來他所屬的的政黨，在居住正義上的想法或作法跟大家的一不一致，他承諾不管是實價登陸、囤房稅、或任何有效的法案政策，他願意跟現場的年輕人站在一起，用大家支持的版本。

江永昌今晚在新北中和成立競選總部，他受訪時重申，不管是政黨還是個人立場，站在民眾的角度來看，現在新成屋這麼多，房價卻沒有依照市場規則，依舊居高不下，這個問題老中青都會遇到，房屋又不是一般商品，他所在的新北中和選區又有這麼多北漂的年輕人，希望能給他們一個居住的承諾。

江永昌說，過去在立院的相關表決，也許跟政黨的立場有所不同，但未來他會跟昨到場呼應的年輕人站在一起，江強調，昨天參與「東區集結」活動所講的話，都代表他個人並非政黨，至於誰代表誰出來談論他們的想法，他不在乎也不重要，不會去多加著墨。