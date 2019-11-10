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會考等級！聯合盃作文賽 新北8300人競試

2019-11-10 23:03聯合報 記者張曼蘋／新北報導

聯合報昨天在海山高中舉辦聯合盃作文大賽新北市區賽，考生振筆疾書。 記者葉信菉／攝...
聯合報昨天在海山高中舉辦聯合盃作文大賽新北市區賽，考生振筆疾書。 記者葉信菉／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽昨在新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中5間試場同步競試，今年共8300名學生報名，更是全國最大場。

比賽分為國小中年級組、高年級組；國中7年級、8年級、9年級組；高中職組。其中國小中年級組的題目為《我最不喜歡的一堂課》，海山國小4年級顏姓女學生表示，她最不喜歡數學課，因為數學有加減乘除很複雜，她今年第一次參加，只能假裝這是平常練習寫作文，藉此緩解緊張。

土城廣福國小4年級學生謝采璇則說，她就讀幼稚園小班時在課堂上被同學撞倒，下巴撞到櫃子尖角，因此留下疤痕，雖然不記得課程內容，但「整堂課」卻讓她最不喜歡。

新北市教育局長張明文表示，作文是訓練基本表達能力，能訓練孩子邏輯及如何去表達，未來不論在各行各業都是必備能力，加上會考學測統測都將作文列入評分，孩子們也愈來愈重視，因此這並不只是一個活動，更是提升大家素養能力的機會。

聯合報發行展業部展業中心經理李錦村指出，每場初賽取前210名，相當於各組取前35名決賽，新北市人最多，競爭也最激烈，因為這是會考等級，對新北市的孩子就是一種訓練，也是培養能力的機會。

現場也贈送聯合報出版的《多采世界／Fun手寫》寫作工具電子書，參賽學生憑准考證至大會服務台即可獲贈電子書序號卡，憑卡免費到新北電子書雲端圖書入口網線上閱讀；另外關懷照顧偏鄉，今年提供免費接駁專車接送，讓偏鄉孩子閱讀寫作體驗與城市接軌。

電子書偏鄉作文數學會考學測統測雲端

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