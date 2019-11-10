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里長大小聲／張進國彩繪民族里 打造有溫度的家

2019-11-10 23:48聯合報 記者張曼蘋／新北報導

板橋民族里8月底畫上以中藥為主的彩繪牆獲好評，里長張進國盼將里內打造成有溫度的「...
板橋民族里8月底畫上以中藥為主的彩繪牆獲好評，里長張進國盼將里內打造成有溫度的「家」。 記者張曼蘋／攝影
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64歲的新北市板橋區民族里長張進國笑口常開且熱心助人，曾當鄰長20幾年，也做過環保義工、巡守隊、醫院志工等，對於里內大小事十分熱中，他上任至今幫里內爭取3處彩繪牆、1座造景；他說，現代人都被冷冰冰的水泥牆包住，希望可以運用彩繪、顏色，將民族里打造成有溫度的「家」。

張進國是彰化人，與妻子結婚後到板橋定居，退休後因緣際會投入里長選舉，他表示，做里長就是想為民眾服務，且退休後就沒有經濟包袱、孩子也大了，「雖然這裡不大，但就是我的第2個故鄉。」

張進國上任以來爭取彩繪牆、小造景，他表示，原先是一處被竹籬笆圍起來的國有地，後來向中央爭取，終於打造成這處同時具有海灘彩繪及綠色植栽的造景，希望讓民眾在水泥都市中增加不同視野。

民族里今年8月底畫上以中藥為主的彩繪牆，吸引許多大小朋友觀賞；張進國驕傲地說，當初在尋找地點時，中藥行老闆願意提供，加上希望透過這次的彩繪讓更多人熟悉中藥材，才以中藥為主題，未來還會有更多獨特的彩繪題材。

張進國說，雖然民族里地方小，還是希望將這裡打造成有溫度的家，希望未來可逐步完成一條獨特主題的彩繪巷，「這是我的目標」。

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