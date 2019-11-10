韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台
2019-11-10 20:41
聯合報 記者胡瑞玲
／即時報導
新北市第8選區（中和）現任的民進黨立委江永昌，今晚成立競選總部成立，由於新北中和正是韓國瑜故鄉，過去也是民進黨艱困選區，江永昌尋求連任，今晚請來總統蔡英文站台，行政院副院長陳其邁也趕來助陣，名嘴鍾年晃說，有人說4年前江永昌當選立委是個奇蹟，希望這次的選舉大家也能再造奇蹟，
江永昌競選晚會邀民進黨副秘書長林飛帆、行政院長陳其邁、總統蔡英文出席，資深媒體人鍾年晃、民進黨新北議員張志豪、張維倩也到場。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鍾年晃表示，中和是國民黨總統參選人韓國瑜的故鄉，是民進黨艱困選區，要請大家努力幫江永昌努力催票、投票。鍾說，有人說4年前江永昌當選立委是個奇蹟，選戰只剩最後2個月，希望這次的選舉大家也能再造奇蹟，讓江能順利連任當選。
陳其邁表示，江永昌不論在地方或立院，只要有關中和地區的重大建設都非常關心及支持，儘管大家很少在電視上露面，但在國會非常努力。陳說，中和選舉與南部很不一樣，但不管是藍綠、年輕還是年老，只要肯努力做事、認真耕耘地方，不分藍綠就該支持，請鄉親要支持江永昌。
留言