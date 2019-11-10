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馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

新北市第8選區（中和）現任的民進黨立委江永昌，今晚成立競選總部成立，由於新北中和正是韓國瑜故鄉，過去也是民進黨艱困選區，江永昌尋求連任，今晚請來總統蔡英文站台，行政院副院長陳其邁也趕來助陣，名嘴鍾年晃說，有人說4年前江永昌當選立委是個奇蹟，希望這次的選舉大家也能再造奇蹟，

江永昌競選晚會邀民進黨副秘書長林飛帆、行政院長陳其邁、總統蔡英文出席，資深媒體人鍾年晃、民進黨新北議員張志豪、張維倩也到場。

鍾年晃表示，中和是國民黨總統參選人韓國瑜的故鄉，是民進黨艱困選區，要請大家努力幫江永昌努力催票、投票。鍾說，有人說4年前江永昌當選立委是個奇蹟，選戰只剩最後2個月，希望這次的選舉大家也能再造奇蹟，讓江能順利連任當選。

陳其邁表示，江永昌不論在地方或立院，只要有關中和地區的重大建設都非常關心及支持，儘管大家很少在電視上露面，但在國會非常努力。陳說，中和選舉與南部很不一樣，但不管是藍綠、年輕還是年老，只要肯努力做事、認真耕耘地方，不分藍綠就該支持，請鄉親要支持江永昌。

媒體人鍾年晃。記者胡瑞玲／攝影
媒體人鍾年晃。記者胡瑞玲／攝影
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現場熱情支持者。記者胡瑞玲／攝影
現場熱情支持者。記者胡瑞玲／攝影
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行政院長陳其邁。記者胡瑞玲／攝影
行政院長陳其邁。記者胡瑞玲／攝影
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現場熱情支持者。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨韓國瑜

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