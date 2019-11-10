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蔡總統累了嗎？口誤呂孫綾為呂秀綾

2019-11-10 18:13聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

總統大選投票倒數2個月，新北市小英姐妹會今天成立，立委余天夫人李亞萍出任總會長。蔡英文總統到場授證，她細數任內政績，表示決戰60天大家要傾巢而出、此戰必勝，讓她連任、民進黨國會過半。

不過她提及新北第1選區立委呂孫綾時，口誤為「呂秀綾（蓮）」，眾人馬上聯想前副總統呂秀蓮，主持人馬上大喊「蔡總統加油」。蔡總統解釋說，她已連跑10天，有點混亂，希望大家體諒，呂孫綾選區是艱困中的艱困，希望大家多幫忙。

新北市小英姐妹會昨天在三重區厚德體操館成立，蔡總統為李亞萍授證繫上圍脖，李亞萍也回贈蒜頭花籃祝福「凍蒜」。總統府祕書長陳菊、民進黨主席卓榮泰等人都到場，現場「蔡英文加油」、「凍蒜」聲不斷，展現連任勝選氣勢。

蔡總統和支持者擊堂入場，她說，希望大家成為她的分身，每張票都掌握，每個人都說服。小英政府用心拚經濟，第1季到第3季經濟是四小龍第1名，第4季也會征第一，全年都是第一。

蔡總統說，這幾年台灣已經打好基礎，台商回流投資，外商加碼，正是投資大爆發時代，未來10年台灣經濟會非常穩定持續成長，經濟發展帶來稅收增加，會以國家力量照顧國人，如長照2.0和公共托育。

她說，長照預算2016年剛剛執政只有50億，明年已增加到400億，而且項目更多、時間更長、品質更好，服務員待遇也會提升；0到6歲小朋友預算也從200億增加到600億，2024年公托要增加到3千班，屆時七成都可上準公共化或公立幼兒園。

「蔡英文有減稅，而且是有史以來減稅最多的總統。」蔡總統說，她推動最大規模減稅，希望大家為民進黨名立委參選人助選，讓他們都能高票連任。

蔡英文總統（右二）提及新北立委呂孫綾（左二）口誤為呂秀綾（蓮）。記者施鴻基／攝影
蔡英文總統（右二）提及新北立委呂孫綾（左二）口誤為呂秀綾（蓮）。記者施鴻基／攝影
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新北小英姐妹會在三重成立，蔡英文總統（左二）為新北路之李亞萍（右三）。記者施鴻基...
新北小英姐妹會在三重成立，蔡英文總統（左二）為新北路之李亞萍（右三）。記者施鴻基／攝影
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