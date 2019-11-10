玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



為期3天的新北市玄天上帝文化祭今天最後1天，來自全台100多家宮廟的玄天上帝神尊，今在五股區二重疏洪道遶境，全程18公里，新北市長侯友宜也前往參拜祈福，與民眾一起感受一年一度宗教盛會。

侯友宜表示，每年新北道教玄天上帝會聯合市內百家主祀玄天上帝的宮廟，規畫一系列文化祭相關活動，今年活動以「公益」及「孝親」為主軸，包含祈福法會、物資救濟、弱勢團體手做創意品、尊親孝道等，讓民眾參與活動也能發揮愛心。

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今天來自全台100多家主祀玄天上帝的宮廟，在五股區二重疏洪道舉辦平安遶境活動及藝陣大會師，共有300尊玄天上帝神尊遶境五股、蘆洲區，全程約18公里。

新北市民政局長柯慶忠說，每年所舉辦的玄天上帝文化祭是新北重要盛事之一，今年還首次展售弱勢團體研製的糕點、果醬、手工藝品等商品和特色攤，彙整在地公益慈善能量。