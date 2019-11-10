貢寮雙溪看診車程來回5小時 牙醫投入偏鄉醫療18年

2019-11-10 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



「偏鄉就沒有醫師，那能怎麼辦？」新北市牙醫師曲國棟投入偏鄉18年，至今除了每月單數周的周四會到澳底保健站看診，也會固定到貢寮、雙溪的國中小巡迴服務，車程來回要耗費近5小時，且家人及隨行助理勸阻，曾一度想放棄，但在鄉親懇求下還是決定繼續，一頭栽入偏鄉醫療服務領域。

新北市衛生局今舉辦第8屆「醫療公益獎」，由市長侯友宜頒獎表揚，今年共61名醫事人員及機構角逐第8屆醫療公益獎，由18名醫療專業、社會公正人士及學者代表組成委員會，採初審及決審兩階段，最後評選25人、1家機構獲獎。

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其中曲國棟獲醫療貢獻獎，他2001年在牙醫師公會號召下參與義診活動，到偏鄉地區國小為學童口腔衛生保健巡迴醫療，隨後又參加衛福部的計畫固定到貢寮、雙溪的國中小巡迴服務至今。他說，每個月的單數周周四會到澳底保健站看診，另外則是在校方安排下，一個學期分別去5、6次國中小學服務。

曲國棟表示，一開始替偏鄉兒童治療時，不僅小朋友治療到一半嚇得跳下診療椅跑走，讓外面候診學童也一同吵鬧，還會被小朋友咬到流血，後來他準備貼紙、小玩具等獎品，才漸漸「收服」他們。

曲國棟每次都會開車帶上3名助理，與兩大箱裝有器材的行李前往，一趟車程來回就要耗費4、5小時，因為路程遙遠加上很辛苦，至今只剩下3、4名醫師仍堅持前往。他也曾有一度想放棄，但在鄉親懇求下決定繼續，他說，「那邊就沒有醫師，能怎麼辦？我真的沒有那麼偉大，只是做應該做的事情。」