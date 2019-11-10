親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

呼之欲出！韓國瑜11日宣布副手 就是張善政

福州羽賽／陳雨菲逆轉奧原希望 助戴資穎返球后

金瓜石戰俘追思 黃金博物館規劃展區一窺歷史

2019-11-10 16:08中央社 新北10日電

一年一度的金瓜石戰俘追思活動，今天上午在金瓜石國際終戰和平紀念園區舉行，新北市立黃金博物館今年也特別重新籌劃與戰俘營相關的展示，讓參觀者能一窺當年戰俘的生活景貌。

新北市立黃金博物館表示，金瓜石戰俘營追思活動是由台灣戰俘營協會在每年11月第2週的週日舉辦，活動自1997年發起至今已邁入第22年。

台灣戰俘營協會會長何麥克（Michael Hurst）表示，金瓜石戰俘營是太平洋戰爭期間北台灣規模最大的戰俘收容場域，接收超過千名的同盟國戰俘。

戰爭後期人力匱乏，戰俘們便被迫入坑開採礦石，惡劣的工作環境和嚴峻的氣候條件造成戰俘大量死亡，往年追思活動都會邀請前戰俘重回礦場，近年由於戰俘年事已高、逐漸凋零，改由戰俘家屬到場，追憶故人遙想當年。

新北市立黃金博物館館長洪嘉駿表示，金瓜石戰俘營是「礦山學」的一環，見證地方重要歷史，今年適逢黃金館常設展示更新，在展區中也特別重新籌劃一區與戰俘營相關的展示，讓參觀者能了解金瓜石在二戰期間的歷史發展，並由展場文物中一窺當年戰俘的生活景貌，反思和平的珍貴。

今年的追思活動，包括來自新店磺窟戰俘營等台灣其他戰俘營，以及各國戰俘家屬和地方耆老到場獻花致意，儀式現場莊嚴肅穆。

金瓜石黃金博物館

相關新聞

新北紀錄片「翻越之後」首映 盼民眾關注文化生態議題

2019-11-10 15:33

新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09

南門中繼市場慶開幕 推限量紀念福袋

2019-11-10 14:27

天冷吃薑母鴨不怕價錢貴 新北穩定肉品價格及衛生

2019-11-10 13:36

影／侯友宜扭腰跳暖身操 喊打造新北40座全齡公園

2019-11-10 12:17

松山文創園區養羊 打卡新地標

2019-11-10 00:07

重新發光／長者縫紉、身障開食堂 職訓展成果

2019-11-10 00:03

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

美食新天地／黑麻糬 傳承3代手作美味

2019-11-09 23:44

外送員缺保障 代理駕駛同病相憐

2019-11-09 23:31

點亮耶誕主燈 北市跨年活動起跑

2019-11-09 23:12

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

不只會做菜還寫一手好字 林欽商、陳龍盛預計再辦聯展

2019-11-09 16:31

服務30年、14年服務逾3萬小時 同獲今年志工楷模金駝獎

2019-11-09 14:50

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿

2019-11-09 19:19

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

都計區內私地雜草叢生 台東縣環保局今年已開罰45件

2019-11-10 12:16

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

親民黨徵召律師吳光中 投入台中第六選區立委戰局

2019-11-09 17:09

基隆安樂區國家新城「101高地」 飽覽360度風景

2019-11-09 00:04

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

消失21年中央書局 重返台中

2019-11-10 00:02

雲林唯一的UNIQLO服飾新門市 本月15日盛大開幕

2019-11-09 21:53

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top