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新北紀錄片「翻越之後」首映 盼民眾關注文化生態議題

2019-11-10 15:33聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

2019新北市國際紀錄片月活動，今天在板橋府中15舉辦「翻越之後」首映，此為一群熱愛溯溪大學生為記錄宜蘭南澳原住民文化所拍攝的紀錄片，新北市新聞局長蔣志薇及拍攝導演陳樂晞等皆出席首映，滿場觀眾也為拍攝成員加油喝采，現場氣氛溫馨感人。

「翻越之後」拍攝團隊最初為一群熱愛溯溪、非影像相關科系的大學生，在溯溪登山過程中熱認識了南澳的原住民耆老，並對原住民的處境、文化、傳統和土地產生好奇，為此拍攝了紀錄短片，並連續2年獲得新北紀錄片優選。

為持續拍攝此紀綠片，團隊除了利用優選獎金添購專業影像器材，新北市府也請擅長原住民議題、具有豐富野外田野調查、攝影專長的的資深導演擔任監製，協助他們完成長片。

來自香港的導演陳樂晞說，，在台灣就學期間，因溯溪愛上台灣山林及原住民文化，因此長期蹲點做田調、訪談與拍攝，除了希望「翻越之後」能發行，甚至上院線放映，也希望更多民眾透過這部影片，關注文化與生態保存的議題。

蔣志薇表示，新北市紀錄片獎邁入第9年，很開心看到許多獲得短片協助的團隊，持續拍攝記錄，最後發展成長片上院線放映，期待更多獲得新北市紀錄片獎的作品，都能製作成長片並回新北娘家做首映，讓導演們的作品被更多人看見。

另，宜蘭縣政府文化局也邀請「翻越之後」團隊於12月14日晚間7時在南澳高中彩虹館返鄉放映，屆時拍攝團隊也會出席映後座談，活動為免費入場，不須購票。

2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15舉辦「翻越之後」首映。圖／新北市新聞局...
2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15舉辦「翻越之後」首映。圖／新北市新聞局提供
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2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15舉辦「翻越之後」首映。圖／新北市新聞局...
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2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15-新北市紀錄片放映院，舉辦「翻越之後」...
2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15-新北市紀錄片放映院，舉辦「翻越之後」首映。圖／新北市新聞局提供
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2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15舉辦「翻越之後」首映。圖／新北市新聞局...
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2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15-新北市紀錄片放映院，舉辦「翻越之後」...
2019新北市國際紀錄片月今於板橋府中15-新北市紀錄片放映院，舉辦「翻越之後」首映。圖／新北市新聞局提供
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原住民紀錄片

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